Precaución en la Ruta Provincial N.º 1: barro y sectores resbaladizos

Se solicita a quienes transiten por la Ruta Provincial N.º 1, particularmente en la zona de Las Chacritas, Ambato, hacerlo con mucha precaución debido a las condiciones que presenta actualmente el camino.

La advertencia está vinculada con el estado de un sector en el que se encuentra trabajando maquinaria de la empresa encargada de la obra. En ese tramo, las recientes condiciones climáticas provocaron la presencia de abundante barro, generando además superficies resbaladizas que requieren especial atención por parte de quienes circulen por el lugar.

La situación hace necesario extremar las medidas de prevención para transitar por el sector, especialmente en la zona donde el camino todavía se encuentra sin asfalto.

El pedido apunta a que los conductores adapten su circulación a las condiciones actuales y respeten las indicaciones existentes en el lugar mientras continúan las tareas.

Barro y condiciones resbaladizas

El principal inconveniente señalado en la advertencia es la presencia de abundante barro en determinados sectores de la ruta. Las recientes condiciones climáticas modificaron el estado del camino y generaron superficies resbaladizas.

En ese contexto, se solicita a quienes deban atravesar la zona que reduzcan la velocidad y circulen con extrema precaución. También se remarca la necesidad de prestar atención a las indicaciones dispuestas en el sector donde se desarrollan los trabajos.

Las recomendaciones establecidas son concretas:

Reducir la velocidad al transitar por la zona.

al transitar por la zona. Circular con extrema precaución debido a las condiciones del camino.

debido a las condiciones del camino. Respetar las indicaciones existentes en el sector.

existentes en el sector. Extremar los cuidados particularmente en la zona sin asfalto .

. Tomar las previsiones necesarias ante la continuidad de los trabajos.

El objetivo del pedido es prevenir inconvenientes durante la circulación en un tramo que presenta condiciones diferentes a las habituales como consecuencia de las recientes condiciones climáticas y de las tareas de obra que se desarrollan en el lugar.

Trabajos de obra y presencia de maquinaria

La advertencia también está directamente relacionada con la presencia de maquinarias de la empresa encargada de la obra en el sector. Quienes circulen por la Ruta Provincial N.º 1 deberán tener en cuenta que las tareas se desarrollan sobre un tramo donde las condiciones del terreno se encuentran afectadas por el barro y la humedad derivada de las recientes condiciones climáticas.

La circulación por una zona con maquinaria de obra requiere, por lo tanto, especial atención y el cumplimiento de las indicaciones establecidas.

El pedido de precaución alcanza a todas las personas que deban transitar por el sector de Las Chacritas, en Ambato, y se mantiene en el marco de la continuidad de las tareas previstas.