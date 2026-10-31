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La coparticipación tuvo una leve mejora en octubre, impulsada por Ganancias

Las transferencias automáticas a las provincias crecieron 0,5% interanual en términos reales, según estimaciones privadas. El aumento de la recaudación de Ganancias compensó la caída del IVA, aunque los envíos acumulados en el año todavía muestran una baja real.

31 Octubre de 2026 07.09

Las provincias recibieron en octubre $7,32 billones en transferencias automáticas de la Nación, con una suba interanual real del 0,5%, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el incremento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que creció un 17%. En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), otro de los principales tributos coparticipables, registró una caída real del 7,5%.

Ganancias compensó la caída del IVA

Según la consultora Politikon Chaco, los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $6,7 billones, equivalentes al 92% del total, y mostraron una suba real interanual del 0,9%.

El desempeño estuvo sostenido por Ganancias, con un aumento del 17,1%, mientras que el IVA volvió a registrar una baja de magnitud, del 7,5%.

La consultora también señaló que los fondos provenientes de Impuestos Internos cayeron un 33,8%, mientras que los correspondientes a otros impuestos coparticipados crecieron un 19,4%.

Por su parte, las transferencias correspondientes a leyes y regímenes especiales sumaron $328.348 millones, el 4% del total, con una mejora real interanual del 7,6%.

Entre los componentes que crecieron se destacaron el Impuesto a los Combustibles Líquidos, con una suba del 14%; el Régimen de Energía Eléctrica, con un 23,3%; y el Monotributo, con un 27%.

En cambio, se registraron caídas en Bienes Personales, del 4,7%, y en el IVA de la Seguridad Social, del 7,5%.

Los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $275.890 millones y mostraron una disminución real interanual del 12,8%.

Catamarca y el resto de las provincias

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Tucumán y Buenos Aires fueron las únicas jurisdicciones que registraron bajas en los recursos automáticos, con retrocesos del 0,2% y el 0,4%, respectivamente. El resto tuvo mejoras.

El organismo indicó que la diferencia entre la jurisdicción con mayor incremento y la que registró la mayor caída fue de dos puntos porcentuales. Santa Cruz encabezó las subas, con un 1,6%, seguida por Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, San Luis y Chubut, con mejoras del 1,3% al 1,4%.

En el acumulado hasta octubre, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $65,4 billones, frente a los $49,2 billones del mismo período del año anterior.

Esto representó un aumento nominal del 32,7%, aunque al descontar la inflación se tradujo en una caída real del 0,5%, según el IARAF.

El consumo sigue reflejándose en la recaudación

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la recaudación del IVA cayó un 7,4% real interanual en octubre y acumuló diez meses consecutivos de retrocesos.

La entidad vinculó esta evolución con el desempeño de las actividades económicas relacionadas con el consumo y el mercado interno.

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Argentina Consumo Coparticipación

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