La coparticipación tuvo una leve mejora en octubre, impulsada por Ganancias

Las provincias recibieron en octubre $7,32 billones en transferencias automáticas de la Nación, con una suba interanual real del 0,5%, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el incremento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que creció un 17%. En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), otro de los principales tributos coparticipables, registró una caída real del 7,5%.

Ganancias compensó la caída del IVA

Según la consultora Politikon Chaco, los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $6,7 billones, equivalentes al 92% del total, y mostraron una suba real interanual del 0,9%.

El desempeño estuvo sostenido por Ganancias, con un aumento del 17,1%, mientras que el IVA volvió a registrar una baja de magnitud, del 7,5%.

La consultora también señaló que los fondos provenientes de Impuestos Internos cayeron un 33,8%, mientras que los correspondientes a otros impuestos coparticipados crecieron un 19,4%.

Por su parte, las transferencias correspondientes a leyes y regímenes especiales sumaron $328.348 millones, el 4% del total, con una mejora real interanual del 7,6%.

Entre los componentes que crecieron se destacaron el Impuesto a los Combustibles Líquidos, con una suba del 14%; el Régimen de Energía Eléctrica, con un 23,3%; y el Monotributo, con un 27%.

En cambio, se registraron caídas en Bienes Personales, del 4,7%, y en el IVA de la Seguridad Social, del 7,5%.

Los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $275.890 millones y mostraron una disminución real interanual del 12,8%.

Catamarca y el resto de las provincias

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Tucumán y Buenos Aires fueron las únicas jurisdicciones que registraron bajas en los recursos automáticos, con retrocesos del 0,2% y el 0,4%, respectivamente. El resto tuvo mejoras.

El organismo indicó que la diferencia entre la jurisdicción con mayor incremento y la que registró la mayor caída fue de dos puntos porcentuales. Santa Cruz encabezó las subas, con un 1,6%, seguida por Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, San Luis y Chubut, con mejoras del 1,3% al 1,4%.

En el acumulado hasta octubre, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $65,4 billones, frente a los $49,2 billones del mismo período del año anterior.

Esto representó un aumento nominal del 32,7%, aunque al descontar la inflación se tradujo en una caída real del 0,5%, según el IARAF.

El consumo sigue reflejándose en la recaudación

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la recaudación del IVA cayó un 7,4% real interanual en octubre y acumuló diez meses consecutivos de retrocesos.

La entidad vinculó esta evolución con el desempeño de las actividades económicas relacionadas con el consumo y el mercado interno.