Hay cinco personas internadas y sólo una en Terapia Intensiva

A una semana de haber sido inaugurado, el titular de nuevo centro de salud, Dr. Daniel Godoy, evaluó que lo hecho en estos días “ha sido muy bueno”. Recordemos que allí se derivan los casos respiratorios de la provincia. A la fecha, según lo indicado por el facultativo, hay un paciente internado en Terapia Intensiva y otros cuatro en Cuidados Intermedios.

El cometido de este nuevo hospital es concentrar todos los casos sospechosos o respiratorios, sean estos venidos del interior provincial y/o de la misma Capital. En este punto, Godoy en su diálogo con Radio Valle Viejo explicó que “los pacientes que consultan por respiratorias en los hospitales públicos o privados, pasan por una selección y sólo se derivan al Monovalente algunos casos según su cuadro. Otros al ser leves pueden continuar su tratamiento en sus domicilios”. Seguidamente aclaró “la idea es centralizar todo en el Malbran hasta que se haya negativizado el Covid-19. Si el Coronavirus es negativo y el paciente pertenece al área pública, nosotros seguimos su atención el hospital sin ningún tipo de problema. Si es negativo y pertenece al área privada, el paciente es devuelto a su lugar de origen, una vez que se ha descartado la enfermedad”.

El directivo opinó sobre la apertura de las actividades, sobre las cuales la comunidad médica del país se expresó con preocupación. En este sentido dijo “comparto esta preocupación, en parte sí y en parte no. Fundamentalmente estamos aprendiendo de esto. No le puede decir, a ciencia cierta es tal o cual cosa está bien o mal. Sí le puedo decir que la información que uno recibe y estudia día a día hace que tanta flexibilización de golpe no esté tan bien pero debemos tener en cuenta también la necesidad de trabajar de la gente”.