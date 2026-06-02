Hito en Iberá: registraron al yaguareté número 50 nacido en libertad

La recuperación del yaguareté en Corrientes sumó un nuevo capítulo con el registro del ejemplar número 50 nacido en libertad dentro del Parque Nacional Iberá, un acontecimiento que fue destacado por la Fundación Rewilding Argentina como un hito dentro del proceso de restauración ecológica que se desarrolla en la provincia.

El nuevo registro corresponde a una cría nacida en abril pasado y representa un logro significativo dentro del proyecto de reintroducción de la especie, una iniciativa que busca restablecer la presencia del principal felino de América en un territorio donde había desaparecido hace décadas.

La noticia fue confirmada por la organización conservacionista, que anunció oficialmente la identificación del cachorro como el ejemplar número 50 de yaguareté registrado en estado silvestre en Corrientes desde el inicio del programa de reintroducción. El nacimiento adquiere una importancia especial debido a que se trata de un descendiente de "Porá", una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco del proyecto desarrollado en Iberá.

El regreso de una especie que había desaparecido

Desde Rewilding Argentina destacaron el valor simbólico y ecológico que representa este nuevo nacimiento para la región. A través de una publicación difundida en redes sociales, la organización señaló que "el registro del yaguareté número 50 nacido en libertad en Iberá representa la confirmación de que esta especie, que había desaparecido de esta región hace más de 70 años, hoy vuelve a formar parte del ecosistema".

La afirmación resume el alcance de un proceso de recuperación que permitió el retorno de una especie considerada fundamental para el equilibrio ecológico de los ambientes silvestres. El yaguareté, cuyo nombre científico es Panthera onca, había desaparecido de la provincia de Corrientes a mediados del siglo XX.

De acuerdo con la información difundida, la extinción local de la especie estuvo vinculada a distintos factores:

La caza.

La modificación del ambiente.

La pérdida de sus presas naturales.

La combinación de estas circunstancias provocó la desaparición del felino en la región, situación que se mantuvo durante más de siete décadas.

El momento del hallazgo

La historia detrás del registro del ejemplar número 50 fue relatada en un video difundido desde la Estación Biológica San Alonso. En esa grabación, Pablo Sánchez, asistente de Conservación del Proyecto Iberá, explicó cómo se produjo el encuentro con la nueva cría mientras realizaban tareas habituales de monitoreo en el área protegida.

Según relató, él y su equipo se encontraban desarrollando actividades de rutina cuando observaron un comportamiento que llamó su atención. "Porá" se desplazaba con una tranquilidad poco habitual, situación que despertó la curiosidad de los integrantes del equipo de conservación.

A partir de esa observación comenzaron a interpretar que la hembra estaba buscando a su cachorro. Poco después, pudieron confirmar esa sospecha cuando observaron a la yaguareté trasladando a la cría con la boca.

Fue entonces cuando se concretó el registro que permitió identificar oficialmente al nuevo ejemplar nacido en libertad. Hasta el momento, el sexo del cachorro continúa siendo desconocido.

Porá y su cría

El ejemplar número 50 en estado silvestre

La cría se convirtió oficialmente en el ejemplar número 50 de yaguareté registrado en estado silvestre en Corrientes, una cifra que para los responsables del proyecto representa un símbolo de la recuperación alcanzada por la especie en el ecosistema de Iberá.

El número adquiere una dimensión histórica porque marca un punto de referencia dentro de un proceso de conservación que buscó revertir una ausencia prolongada durante más de 70 años.

Para quienes trabajan en la iniciativa, este nacimiento constituye una evidencia concreta de que los animales liberados no solo lograron adaptarse a la vida silvestre, sino también reproducirse y establecer nuevas generaciones dentro de su ambiente natural.

La importancia ecológica del yaguareté

La presencia del yaguareté dentro de los ecosistemas silvestres es considerada esencial para mantener su salud e integridad. Por ese motivo, la recuperación de la especie no se limita únicamente al regreso de un animal emblemático, sino que forma parte de una estrategia más amplia vinculada con la restauración de procesos ecológicos.

Desde Rewilding Argentina remarcaron que el objetivo del proyecto va más allá de aumentar el número de ejemplares presentes en una región determinada.

Según explicaron, la iniciativa busca reconstruir funciones ecológicas que se habían perdido tras la desaparición de la especie.

En ese sentido, señalaron que "no se trata solamente de traer de vuelta una especie. Se trata de restaurar roles ecológicos, recuperar procesos naturales y reconstruir ecosistemas más completos y funcionales. La convivencia con la vida silvestre es posible".