Hito matemático: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto

La inteligencia artificial volvió a irrumpir en un terreno históricamente reservado al razonamiento humano: las matemáticas. Esta vez, el avance fue anunciado por la empresa e instituto de investigación OpenAI, que informó que uno de sus modelos logró resolver de manera autónoma un problema matemático abierto desde hace casi ocho décadas.

El hallazgo se produjo sobre el denominado problema de la distancia unitaria planar, una célebre pregunta formulada por el matemático húngaro Paul Erdős en 1946 y considerada uno de los desafíos más importantes dentro de la geometría discreta.

Según se informó, se trata de la primera ocasión en la que un sistema de inteligencia artificial consigue resolver de forma autónoma un problema abierto prominente y central dentro de un campo específico de las matemáticas. El anuncio fue realizado a través de una publicación en la red social X, donde OpenAI destacó el alcance del descubrimiento y el impacto conceptual que representa para la disciplina matemática.

"Durante casi 80 años, los matemáticos creyeron que las mejores soluciones posibles se parecían aproximadamente a rejillas cuadradas. Un modelo de OpenAI refutó ahora esa creencia, descubriendo una familia completamente nueva de construcciones que rinde mejor", indicó la empresa.

El problema planteado por Paul Erdős

El problema de la distancia unitaria planar ocupaba desde hace décadas un lugar central dentro de la geometría discreta, rama matemática dedicada al estudio de las propiedades combinatorias y métricas de objetos geométricos finitos o independientes.

La conjetura formulada por Erdős planteaba una pregunta aparentemente simple, aunque extremadamente compleja desde el punto de vista matemático: Si se ubica un número determinado de puntos sobre un plano bidimensional, ¿cuál es la máxima cantidad de pares de puntos que pueden encontrarse exactamente a una distancia de una unidad entre sí?

La dificultad del problema radicaba en encontrar configuraciones geométricas capaces de maximizar esas coincidencias de distancia unitaria. Erdős había observado que, mediante una disposición particular de puntos organizada en una especie de cuadrícula ligeramente distorsionada, era posible generar una enorme cantidad de pares separados exactamente por una unidad.

Método previamente conocido para la construcción de múltiples distancias unitarias.

A partir de ese trabajo original, durante décadas predominó entre los matemáticos la idea de que las construcciones basadas en cuadrículas cuadradas eran esencialmente óptimas para resolver el problema.

Sin embargo, el modelo desarrollado por OpenAI logró demostrar que esa hipótesis aceptada durante generaciones probablemente era incorrecta.

La refutación de una creencia histórica

El aspecto más significativo del hallazgo no fue únicamente encontrar una nueva respuesta, sino cuestionar una creencia profundamente instalada dentro de la comunidad matemática.

El modelo de inteligencia artificial descubrió una familia completamente nueva de construcciones geométricas que supera el rendimiento de las estructuras basadas en cuadrículas cuadradas.

Según se detalló, la solución encontrada aporta una "mejora polinómica" respecto de las configuraciones consideradas óptimas hasta ahora. El sistema no solo produjo una alternativa válida, sino que además construyó una familia infinita de ejemplos capaces de mejorar las soluciones conocidas.

Ese resultado implicó, en los hechos, la refutación de una conjetura sostenida durante casi 80 años dentro de uno de los problemas clásicos de la geometría discreta.

Un nuevo nivel de razonamiento autónomo

Desde OpenAI remarcaron que este logro constituye un punto de inflexión tanto para la matemática como para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial avanzados.

La empresa explicó que las matemáticas representan un entorno particularmente exigente para medir capacidades reales de razonamiento, debido a que los problemas poseen reglas precisas y las demostraciones deben mantener coherencia lógica de principio a fin. En ese contexto, el hecho de que un modelo haya conseguido sostener una línea de razonamiento matemático suficientemente sólida como para resolver un problema abierto de gran relevancia fue presentado como una demostración concreta del avance alcanzado por estos sistemas.

OpenAI destacó especialmente que la demostración desarrollada por el modelo aplicó conceptos sofisticados e inesperados provenientes de la teoría algebraica de números para abordar una cuestión geométrica elemental.

Entre los aspectos señalados como centrales del avance aparecen:

La resolución autónoma de un problema matemático abierto .

. La refutación de una hipótesis aceptada durante décadas .

. La construcción de una nueva familia infinita de soluciones geométricas .

. La utilización de herramientas avanzadas de teoría algebraica de números .

. La demostración de capacidades profundas de razonamiento lógico sostenido.

El impacto del hallazgo en la comunidad científica

El avance anunciado por OpenAI abre una nueva etapa en la relación entre inteligencia artificial y producción científica, especialmente en áreas donde el razonamiento abstracto y la demostración formal son elementos centrales.

La resolución del problema de la distancia unitaria planar no solo representa un logro técnico dentro del campo de la IA, sino también un acontecimiento de enorme relevancia para la matemática contemporánea. Durante décadas, el problema propuesto por Paul Erdős fue considerado uno de los desafíos emblemáticos de la geometría discreta. El hecho de que una inteligencia artificial haya logrado no solo encontrar una solución, sino además modificar la comprensión dominante sobre el problema, marca un episodio inédito en la historia reciente de la disciplina.

El anuncio refuerza además el creciente papel de los sistemas de inteligencia artificial en ámbitos científicos complejos, donde hasta hace pocos años la creatividad matemática y la intuición abstracta parecían capacidades exclusivamente humanas.