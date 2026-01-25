Huaycama: construyen dos nuevas cisternas para mejorar el abastecimiento

La localidad de Huaycama, en el departamento Valle Viejo, avanza hacia una mejora en el servicio de agua potable con la construcción de dos nuevas cisternas que permitirán optimizar el abastecimiento y la presión de la red. La obra es ejecutada por personal de Aguas de Catamarca, luego de un estudio técnico previo que permitió determinar la necesidad de reforzar el sistema de almacenamiento y distribución en la zona.

Según se informó, los trabajos se encuentran en una etapa clave, tras haberse completado las tareas de compactación y nivelación del terreno donde se implantarán los nuevos reservorios. Estas tareas preliminares resultan fundamentales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura, especialmente en una zona con características geográficas que históricamente dificultaron el acceso regular al servicio.

Las nuevas cisternas tendrán una capacidad de 60.000 litros cada una y estarán construidas en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), un material que se destaca por su resistencia, durabilidad y bajo mantenimiento. Cada reservorio será instalado sobre una platea de hormigón armado de aproximadamente 50 metros cuadrados, diseñada para soportar el peso y asegurar un funcionamiento seguro del sistema.

Además de la colocación de las cisternas, la obra contempla una serie de trabajos complementarios indispensables para su correcta integración al sistema existente. Entre ellos se incluyen la instalación de la cañería de impulsión hacia los reservorios, la bajada correspondiente y la conexión final a la red de distribución de agua potable que abastece a la comunidad.

Desde Aguas de Catamarca explicaron que la incorporación de estos nuevos reservorios permitirá mejorar de manera significativa distintos parámetros del sistema, especialmente la presión del agua, uno de los principales inconvenientes que afectaba a los usuarios de Huaycama. La ampliación de la capacidad de almacenamiento contribuirá, además, a garantizar un suministro más estable y continuo, incluso en períodos de alta demanda.

La obra representa una respuesta concreta a una necesidad histórica de la zona. Por las particularidades geográficas y de infraestructura, numerosos vecinos de Huaycama no podían acceder de manera regular a un recurso esencial como el agua potable, lo que impactaba directamente en la calidad de vida y en el desarrollo cotidiano de la comunidad.

En ese sentido, la ejecución de estos trabajos se enmarca en una política de fortalecimiento de los servicios básicos, orientada a reducir desigualdades territoriales y asegurar el acceso al agua segura en distintas localidades del interior provincial. La mejora del sistema no solo beneficiará a los hogares, sino también a instituciones educativas, centros de salud y emprendimientos productivos de la zona.

Desde la empresa destacaron que este tipo de obras requieren una planificación detallada y una ejecución por etapas, para minimizar el impacto en el servicio existente y garantizar resultados sostenibles en el tiempo. En ese marco, remarcaron la importancia del estudio técnico previo que permitió definir la ubicación, el diseño y las características de los nuevos reservorios.