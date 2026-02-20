Importante: cierre indeterminado de la posta sanitaria de Pomancillo Oeste

La red de atención primaria de la salud en el departamento Fray Mamerto Esquiú atraviesa una contingencia edilicia de carácter urgente. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de la provincia ha puesto en conocimiento de la comunidad de Pomancillo Oeste que su principal centro de atención, la Posta de Pomancillo Oeste, ha quedado oficialmente fuera de servicio.

Esta decisión, que afecta directamente el acceso geográfico inmediato a la salud para los vecinos de la zona, no tiene una fecha prevista de resolución, manteniéndose la inactividad por tiempo indeterminado. La medida responde estrictamente a la necesidad de resguardar la integridad física tanto de los pacientes como de los trabajadores, dado el estado actual de las instalaciones.

El origen del cierre

La clausura temporal de la Posta no responde a una reorganización administrativa de rutina, sino a factores técnicos críticos. Según informó la cartera sanitaria, el inmueble presenta deficiencias estructurales que impiden el normal desarrollo de las actividades médicas y de enfermería.

Si bien el comunicado no detalla la naturaleza exacta de las fallas, la calificación de "estructurales" indica que el edificio de salud requiere de una intervención profunda que garantice la estabilidad y seguridad del recinto. Ante la imposibilidad de brindar un servicio de calidad en un entorno deteriorado, las autoridades provinciales han optado por el cese de funciones hasta que las condiciones de habitabilidad y operatividad sean restablecidas de manera fehaciente.

Reorganización del servicio

Para evitar la interrupción total de la cobertura sanitaria en la región y asegurar que la población no quede desamparada, el Ministerio ha diseñado un plan de contingencia inmediato. La estrategia central consiste en la reubicación de los recursos humanos:

Traslado de personal: Todo el personal que cumplía funciones en la posta afectada ha sido derivado al CAPS de Pomancillo Este.

Concentración de servicios: Esta unificación de equipos en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) vecino permitirá absorber la demanda de consultas y prestaciones de los habitantes de Pomancillo Oeste.

Continuidad de la atención: Se busca que la transición sea fluida para que los programas de salud y el seguimiento de pacientes no se vean vulnerados por el cierre del edificio original.

Esta medida busca equilibrar la pérdida de proximidad física con la garantía de que el equipo médico de referencia siga disponible para los vecinos, aunque ahora en una localización geográfica diferente dentro del mismo corredor departamental.

Gestiones para la puesta en valor

A la par del traslado de la atención, el Ministerio de Salud ha iniciado los procesos administrativos y técnicos para revertir la situación edilicia. El comunicado oficial confirma que, desde la cartera, ya se gestionan y ejecutan las tareas de mantenimiento pertinentes.

Este proceso de reparación estructural implica una coordinación de esfuerzos para evaluar el daño, presupuestar las obras y llevar a cabo las reformas necesarias en la Posta de Pomancillo Oeste. No obstante, al tratarse de problemas de base en la edificación, el tiempo de ejecución sigue siendo una incógnita para los usuarios, quienes deberán permanecer atentos a nuevas notificaciones oficiales sobre la reapertura.

La prioridad del organismo provincial es asegurar que, una vez finalizadas las tareas, la comunidad de Fray Mamerto Esquiú recupere un espacio de salud que cumpla con todos los estándares de seguridad y eficiencia que la atención pública demanda.