Importante convocatoria en la Jornada de Actualización en Oncohematología organizada por OSEP

Con una importante convocatoria de profesionales de distintas áreas de la salud, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó adelante junto al Hospital Privado Universitario de Córdoba la Jornada de Actualización en Oncohematología "Manejo actual de las leucemias agudas en pediatría y adultos".

El encuentro se desarrolló en la sede del Círculo Médico de Catamarca y reunió a médicos, bioquímicos, enfermeros, nutricionistas y profesionales de otras disciplinas vinculadas con la atención de pacientes, quienes participaron de una mañana de capacitación e intercambio de experiencias en torno al diagnóstico, tratamiento y abordaje integral de las leucemias agudas.

La jornada contó con la presencia del director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, María Cristina del Valle Arreguez; el senador provincial Ramón Figueroa Castellanos; autoridades del Hospital Privado Universitario de Córdoba; el gerente general de OSEP, Horacio Campazzo; integrantes del equipo de gestión de la Obra Social y representantes de distintas instituciones vinculadas con el sistema sanitario provincial.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Ana Lisa Basquiera, especialista en Oncología y Hematología; el Dr. Carlos Hernán Hollmann, especialista en Oncología Pediátrica y Hematología Pediátrica; y la Dra. Ana Romina Montivero, especialista en Medicina Interna y Hematología, todos profesionales del Hospital Privado Universitario de Córdoba.

Durante el encuentro se abordaron los resultados actuales en el tratamiento de las leucemias pediátricas, el manejo de las principales complicaciones, los tratamientos de las leucemias en pacientes adultos y la importancia del diagnóstico y el laboratorio especializado. También se analizaron los criterios para determinar qué pacientes pediátricos y adultos requieren un trasplante de médula ósea.

La Dra. Ana Lisa Basquiera destacó especialmente el intercambio generado entre los profesionales de ambas provincias. "Gracias a la comunicación fluida que hay entre OSEP y el Hospital Privado Universitario de Córdoba se pudo llevar a cabo este encuentro, que ha sido muy fructífero para nosotros y para los profesionales que tratan estos pacientes en la práctica diaria", señaló.

En el mismo sentido, el Dr. Carlos Hernán Hollmann remarcó la importancia de generar este tipo de espacios de actualización y vinculación entre profesionales. "Son muy importantes estas jornadas en donde podemos compartir y vincularnos para mejorar las posibilidades que tienen nuestros pacientes de recibir tratamientos adecuados y oportunos", expresó.

Por su parte, la Dra. Ana Romina Montivero hizo hincapié en la permanente evolución del conocimiento sobre estas patologías y en el impacto que puede tener la actualización de los equipos de salud. La especialista explicó que los nuevos conocimientos permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes y avanzar con mayor rapidez en los diagnósticos. "Es una enfermedad tan agresiva y cada vez hay más datos, más experiencia y más evidencia de cosas que podemos ir cambiando y que pueden significar un cambio de vida para cada paciente", sostuvo.

OSEP y su participación dentro del sistema de salud

En tanto, el director de OSEP, Leopoldo Marchetti, destacó el éxito de la convocatoria y consideró que este tipo de actividades forman parte de una decisión de la institución de ampliar su participación dentro del sistema sanitario y trascender el rol exclusivamente financiero de la Obra Social.

"Estas jornadas para nosotros son extremadamente importantes porque nos posicionan desde otro lugar: salir del rol de un mero financiador y avanzar para tener una participación en el sistema de salud", expresó Marchetti.

En ese sentido, el director recordó el convenio firmado recientemente entre OSEP, la UNCa y la Facultad de Ciencias de la Salud para avanzar en capacitaciones específicas a partir de las necesidades sanitarias detectadas entre la población que forma parte del padrón de afiliados.

Marchetti valoró además la participación y articulación de diferentes actores durante la jornada. En ese marco, destacó la presencia de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Círculo Médico de Catamarca, el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Colegio de Bioquímicos, la Sociedad de Hematología de Catamarca, el Senado provincial y la propia Obra Social.

"Que distintas instituciones estén trabajando de manera articulada y con el mismo objetivo nos genera mucho placer", manifestó.

Finalmente, el funcionario resaltó la importancia que tiene para Catamarca contar con una herramienta específica para afrontar económicamente tratamientos de alta complejidad, como los trasplantes de médula ósea. En este sentido, hizo referencia a la ley del Fondo de Trasplante y Tratamientos Oncológicos, lo que permite garantizar los recursos necesarios para afrontar estas prestaciones.

"Que tengamos una ley específica que permita financiar esto con regularidad y que nuestros pacientes no tengan ningún problema también nos tiene que llenar de orgullo como catamarqueños", concluyó Marchetti.

La Jornada de Actualización en Oncohematología formó parte de las acciones que OSEP viene desarrollando para fortalecer la capacitación de los profesionales y generar instancias de articulación con instituciones sanitarias, académicas y científicas, con el objetivo de contribuir a una atención cada vez más oportuna e integral de los afiliados.