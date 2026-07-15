Palpitando el Poncho: Los Tekis se sienten "parte de la historia de esta fiesta"

Los Tekis volverán a ser protagonistas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, llevando una vez más su propuesta musical marcada por el carnaval norteño y la música andina, una presencia que con el paso de los años se convirtió en uno de los sellos característicos de la celebración catamarqueña.

La actuación está prevista para el sábado 18 de julio en el Escenario Mayor, en el marco de la segunda luna de la fiesta, donde el conjunto jujeño compartirá escenario con Los Nocheros y con el Chango Spasiuk junto a la cantante andalgalense Nadia Larcher.

El regreso de la banda encabezada por Sebastián López y Mauro Coletti representa un nuevo capítulo de una relación artística que se extiende desde los primeros años de la Fiesta del Poncho y que, según expresaron sus integrantes, los hace sentir parte de la historia de este encuentro cultural.

"Nos sentimos parte de la historia de esta fiesta"

Sebastián López destacó el vínculo que el grupo mantiene con la celebración catamarqueña y el significado que tiene para la banda volver a ser convocada para una nueva edición del Poncho.

"Para nosotros siempre es un honor ser convocados, realmente nos sentimos parte de la historia de esta fiesta tan importante para los catamarqueños, pero también para todo el país", señaló el músico. López recordó además que la banda acompaña al Poncho desde hace muchos años y que fue testigo de las distintas transformaciones que atravesó la fiesta hasta llegar al actual Predio Ferial Catamarca.

"Estamos cantando casi desde los comienzos y hemos visto los cambios de los lugares donde lo realizaban, el crecimiento y hoy el actual predio es precioso, uno de los más lindos del país donde se pueden realizar muchísimas actividades y no solo música", expresó.

En el mismo sentido, agregó que el grupo valora el crecimiento sostenido de la fiesta y la posibilidad de seguir llevando su música y el espíritu del carnaval jujeño a Catamarca. "Resta felicitarlos por el crecimiento constante que tienen y por dejarnos llevar nuestra música andina y nuestro carnaval, porque cuando vamos nos sentimos en familia y como en casa", afirmó el integrante de Los Tekis.

Casi 35 años de trayectoria y una identidad que se mantiene firme

La banda jujeña atraviesa actualmente un momento especial de su carrera, ya que se encuentra próxima a cumplir casi 35 años de trayectoria artística. Sebastián López explicó que, a pesar del paso del tiempo y de la consolidación del grupo en distintos escenarios del país y del exterior, la propuesta artística continúa ligada a las raíces culturales del norte argentino.

"Estamos cumpliendo casi 35 años de trayectoria y llevamos a todos lados nuestra música andina y el carnaval jujeño, que tiene que ver con nuestra cultura e historia", señaló. Esa búsqueda de mantener viva la identidad cultural aparece como uno de los ejes centrales del trabajo que el conjunto viene desarrollando desde sus inicios y que continúa presente en cada una de sus presentaciones.

Un nuevo disco con influencias de Perú y Bolivia

Además de preparar su regreso al Poncho, Los Tekis se encuentran trabajando en un nuevo material discográfico que, según adelantaron, incorporará sonidos vinculados a distintas expresiones musicales andinas.

Tras un período de descanso, Sebastián López, Mauro Coletti, Walter Sader y Pucho Ponce retomaron las actividades de la banda y avanzan en la etapa final de producción del álbum. "Estuvimos descansando y venimos trabajando en un disco que llevó su tiempo, vinculado a música con aires de Perú y Bolivia", comentó López.

El músico agregó que la intención es presentar parte de ese trabajo durante los próximos meses y que el lanzamiento podría concretarse en agosto, coincidiendo con el tiempo de la Pacha. "Si todo se alinea va a salir en agosto, para el mes de la Pacha porque nos da y nos dio siempre. Hay canciones muy lindas, muy sentidas y nos encontramos en esa recta final de mezclar y masterizar", explicó.

La banda también anticipó que se vienen nuevas giras internacionales y una etapa centrada en seguir disfrutando de la música y de los escenarios. "Se vienen algunas giras internacionales y el disfrute total de la música por parte nuestra", concluyó el referente del grupo jujeño.

Entradas y programación del Escenario Mayor

La presentación de Los Tekis formará parte de la programación del Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, que reunirá durante distintas noches a figuras destacadas de la música popular argentina.

Las entradas para el Escenario Mayor y para el Poncho Sunset pueden adquirirse a través de los siguientes canales:

Online en universotickets.com.

Boleterías del Estadio Bicentenario, del 17 al 26 de julio, en el horario de 14 a 22 horas.

Con este nuevo regreso a Catamarca, Los Tekis volverán a aportar su tradicional clima carnavalero a una de las celebraciones culturales más importantes del país, reafirmando un vínculo construido a lo largo de décadas con el público catamarqueño y con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.