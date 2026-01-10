Incendios en Chubut: la Justicia confirmó indicios de combustible y refuerza la hipótesis de un inicio intencional

La investigación judicial por los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut confirmó en las últimas horas la presencia de rastros de combustible en el lugar donde se habría iniciado el fuego, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional. Así lo informó el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien describió la situación como de "alerta permanente" y advirtió sobre el riesgo extremo que enfrentó la población.

En declaraciones al canal A24, el funcionario señaló que el incendio mantiene en vilo a la región desde hace días. "Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente", expresó, al referirse a un desastre que ya consumió aproximadamente 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a evacuar a miles de personas.

Díaz Mayer, residente en la zona afectada, relató que puede observar el humo desde su propia vivienda, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. "Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado", señaló. También describió la intensidad de la columna de humo: "No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente".

El fiscal confirmó que el incendio se inició el lunes en un punto estratégico, equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida del sector. En ese sentido, remarcó la gravedad de la elección del lugar: "El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí".

Díaz Mayer explicó que al momento de desatarse el incendio participaba de una reunión de gabinete ampliado convocada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas. "Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo para evitar que los autos empezaran a bajar desde Puerto Patriada, porque por ese camino único debían subir los móviles de emergencia", indicó.

La rapidez del operativo resultó clave para evitar una tragedia mayor. "Había que frenar todo ya, porque si no, no íbamos a poder subir con los equipos de emergencia", sostuvo el fiscal, quien alertó sobre la magnitud del peligro: "En este caso podía haber muerto muchísima gente".

En relación con la investigación, Díaz Mayer confirmó que los peritos detectaron vapores de combustible en el área donde se habría originado el foco ígneo. "El perito encontró, con un aparato específico, la existencia de vapores de combustible en el lugar donde cree que se inició el incendio", precisó. Según remarcó, se trató de un acto "deliberado" e "intencional".

Miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas

El avance del fuego dejó más de 3.000 personas evacuadas y al menos diez viviendas destruidas en la localidad de Epuyén, de acuerdo con datos aportados por el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia también obligó a realizar cortes en la Ruta Nacional 40, un corredor vial clave para la región patagónica.

El incendio comenzó el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y se propagó rápidamente a través de matorrales y bosques andino-patagónicos. Las condiciones climáticas jugaron un papel determinante: Chubut atraviesa una sequía histórica, con temperaturas superiores a los 25 grados y vientos sostenidos de hasta 41 kilómetros por hora.

En apenas 48 horas, las llamas alcanzaron zonas cercanas a Epuyén y El Hoyo, lo que derivó en evacuaciones masivas de residentes y turistas. El gobernador Ignacio Torres encabezó una conferencia de prensa en la que detalló el operativo desplegado, que involucra a más de 300 brigadistas y voluntarios, además de recursos aéreos aportados por distintas provincias y por Chile. Entre ellos se destaca un Boeing 737 Fireliner, con capacidad para descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

La compleja geografía del área, caracterizada por pendientes pronunciadas y valles de difícil acceso, dificultó las tareas de control. A pesar del despliegue de recursos, los frentes de fuego reaparecen incluso en sectores ya intervenidos, lo que evidencia la magnitud del desafío.

La reapertura parcial de la Ruta 40 brindó un alivio temporario, aunque las autoridades mantienen un monitoreo constante ante la posibilidad de nuevos cortes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por calor extremo en el oeste de la provincia y advirtió que los vientos podrían intensificarse durante el fin de semana.

El impacto ambiental ya es significativo. Según Nievas, las 3.500 hectáreas afectadas constituyen "la peor tragedia ambiental en 20 años" para Chubut. Mientras continúa el operativo sin pausa, la situación mantiene en alerta a todo el país y vuelve a poner en agenda la prevención de incendios forestales, una problemática que también afecta de manera recurrente a provincias como Catamarca.