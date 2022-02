Incorporan segunda dosis de la vacuna contra la varicela

El Ministerio de Salud de la provincia, adhiere a las disposiciones de Nación con respecto a la incorporación de la segunda dosis de la vacuna contra la varicela en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) para los niños y niñas de 5 años a partir de enero de 2022.

En este marco, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Viviana Cibirian señaló que “a partir de ahora, se suma al calendario nacional una dosis más contra la varicela; es decir que todos los niños de entre 15 meses y 6 años deben tener dos dosis de esta vacuna”.

Asimismo, Viviana Cibirian explicó que “la primera dosis de esta vacuna se comenzó a colocar en Argentina a partir del año 2015 a niños y niñas que tenían 15 meses, es decir, nacidos desde octubre de 2013. Estos niños y niñas, que ahora tienen 6, 7 u 8 años, se deben aplicar la segunda dosis”. En concreto, explicó que “además de aquellos a los que les corresponde por calendario, tenemos que colocarles a las niñas y niños de esa cohorte”.

La nueva medida responde a que se comprobó que con la primera dosis se logra un 80 por ciento de anticuerpos y con la segunda se crea más del 90 por ciento de anticuerpos, es decir tiene más protección contra la enfermedad.

Respecto a los niños mayores de 6 años que no cuenten con la primera dosis “se debe colocar la primera dosis y esperar 30 días para recibir la segunda”, indicó la Jefa del PAI.

Por otro lado expresó que “también estamos colocando la vacuna contra el sarampión y la rubéola a personas mayores de 18 años que no hayan sido inoculados cuando eran niños o en las campañas anteriores de vacunación”.

En este sentido señaló que “tiempo atrás, en Buenos Aires se registraron casos de sarampión, sin embargo gracias a la vacunación se logró bloquear la enfermedad, por lo que la misma no se extendió en el resto del país”, asimismo destacó que “por esto solicitamos a las personas de entre 18 y 58 años que no hayan recibido la vacuna cuando eran niños, se acerquen a cualquier centro de salud de la provincia". Con respecto a los menores de 18 años que no cuenten con el calendario completo, se recomienda dirigirse a un centro de salud para completarlo”.

Es importante destacar que las personas que ya tuvieron sarampión -de entre 18 y 58 años que no hayan recibido la vacuna- también deben recibir la dosis, ya que esta vacuna también protege contra paperas, rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

Para finalizar Cibirian enfatizó que “con la vacunación evitamos la circulación del virus, además proteger a los niños menores de un año que aún no recibieron la vacuna, por lo que se encuentran desprotegido”.