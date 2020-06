Investigan cómo ingresó a Catamarca el hombre que vino de Córdoba y no cumplió la cuarentena

Ayer trascendió que un hombre llegó a Catamarca luego de pasar por provincias donde circula el coronavirus y no respetó la cuarentena obligatoria. Según se conoció, habría viajado desde Buenos Aires a Villa Dolores, Córdoba, antes de arribar finalmente a nuestra provincia.

En ese contexto, la ministra de Salud, Claudia Palladino, explicó que tras recibir la alerta en la tarde del miércoles, inmediatamente localizaron al paciente y le tomaron una muestra para descartar que se encuentre infectado. Ahora se encuentra aislado, esperando los resultados correspondientes.

"Nos dieron una alerta ayer a la tarde e inmediatamente localizamos a la persona. Nos dieron el domicilio y fuimos a buscarlo con el SAME. Se le tomó la muestra y ahora está aislado esperando el resultado de la misma", indicó Palladino a Radio Valle Viejo.

La ministra de Salud explicó que tras el aviso se hizo el protocolo correspondiente "porque lo primero que hay detectar es que si esta persona es negativa o no". "Si es negativa todo el circuito en el que se haya movido no tiene riesgo porque sabemos que hasta el día de hoy no tiene virus, o sea, que ayer y los días previos tampoco. Igual tiene que cumplir con la cuarentena", explicó.

Seguidamente admitió que el Gobierno lleva adelante una investigación para determinar cómo fue el ingreso y por qué el sujeto no cumplió con el aislamiento obligatorio. "Desde los otros ministerios como el de Seguridad, se está haciendo la investigación de cómo fue el ingreso y por qué no cumplió la cuarentena".

A su vez, confirmó que se intensificaron los controles en los ingresos de accesos a la provincia. "Hemos conversado y hay un pedido formal del Gobernador de ser muy cuidados en los límites provinciales. Por eso hay protocolos nuevos ante el ingreso de insumos necesarios y se está trabajando intensamente desde el asesoramiento sanitario".