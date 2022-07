Irregularidades en Salud: tres enfermeras del "San Juan" fueron trasladadas para cumplir tareas en el Obispado

“En mis años de profesión, nunca escuché que personal del hospital sea trasladado a cumplir funciones en el Obispado”, así refiere Gabriela Salcedo, enfermera del Hospital “San Juan Bautista”, quien por determinación del director asistente del Interzonal, fue derivada a prestar servicios para la Curia junto a otros tres profesionales de la salud.

La denuncia y el reclamo de esta grave e irregular situación fue primero denunciada a las autoridades del nosocomio, quienes no respondieron sobre el particular. Luego, y ante la falta de fundamentos, la damnificada recibió el apoyo y el asesoramiento de ATE Salud. Al respecto, José “Tato” Traverso indicó a La Unión “nosotros estamos dando toda la ayuda a ella y a las otras enfermeras. Pedimos formalmente que se las reintegre al Hospital “San Juan Bautista” o a algún otro CAPS, donde realmente sean necesarias pero en la Curia no. Porque de esta manera el Estado provincial está demostrando una connivencia con la Iglesia y las profesionales no son empleadas del Obispado sino de la Provincia”. Luego sentenció categóricamente, “es ilegal estar trabajando de esta manera y que las hayan trasladado desde el “San Juan” .

El cuestionado traslado además tiene visos de irregularidad por cuanto la comunicación fue hecha de manera verbal y cuando se emitió una nota con el detalle de las personas que pasaban a cumplir funciones en la sede de la iglesia local, ella en ese detalle no figuraba. “Igualmente me presenté y estoy trabajando en el Obispado”. Según el relato de la enfermera en exclusivo a este diario , y quien tiene contrato de Guardia y además una larga trayectoria en el sector de salud, todo el cambio se inició el pasado 22 de Junio cuando la Lic. Laura Mercado, Jefa del Departamento de Enfermería le informó que debía presentarse ante el director asistencial del hospital, Lic. Raúl Aramburu. No obstante la nota con los nombres de los trasladados fue elevada al Obispado el 02 de Junio, junto con la planilla de asistencia. Y allí se le especificaba, en este caso al Pbro. Julio Murúa, a quien está dirigida la misma, que el detalle de las asistencias “debe ser presentada entre el 20 y el 27 de cada mes en la Secretaria de Asistencia Pública, para su carga y posterior pago”.

“En la reunión se trató el tema del desplazamiento pero solamente de manera verbal. Me indicaron que el cambio iba a ser desde el 1º de Julio y es por eso que me presento en el Obispado para consultar mi situación laboral y allí constato que en la nota que eleva el Ministerio de Salud con las firmas de la Dra. Manuela Avila y la Dra. Johana Carrizo, yo no figuro en ese listado. Y es entonces que comienza mi inquietud y como no me respondieron del Hospital ni de la cartera de Salud, recurrí al gremio”, relató la enfermera al puntualizar como se dieron los hechos.

Por caso, se debe aclarar y así lo refiere la denunciante, que en la nota que se remite desde Salud al Obispado se detallan tres profesionales en Enfermería y un Kinesiólogo y es esa la única notificación con la que ellos cuentan de este proceder. “Porque oficialmente seguimos con el contrato que nos relaciona con el Hospital”, acotó la Gabriela.

Las tareas en el Obispado

Consultada por las labores que desarrolla en la sede de calle San Martín, Gabriela comentó: “el trabajo que realizamos es ir a atender a dos sacerdotes que están enfermos. Ambos se pueden movilizar y uno de ellos tiene diabetes y el otro Alzheimer. Lo que hacemos es ir, tomar signos vitales, ayudarlos con la medicación y hacerles compañía, más que nada”.

“Para mí no es un trabajo activo porque en el transcurso de mi vida laboral, ya sea en las Terapias o en Internado, atendía a veinte pacientes. Y yo ahora estoy estudiando para profesionalizarme con Alta complejidad, entonces esta tarea no es lo que necesito hoy por hoy”.

Ante esto y por la incertidumbre de la situación Gabriela adelantó que ATE Salud formulará una presentación formal para que las cuatro enfermeras sean reintegradas al hospital o a cualquier otro CAPS.