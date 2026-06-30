Italia fortalece su vínculo con Catamarca y proyecta cooperación e inversión

En el marco de la visita oficial a Catamarca del Embajador de Italia en la República Argentina, Fabrizio Lucentini Nicoletti, quien arribó a la provincia invitado por el Gobierno de Catamarca, se llevó a cabo un desayuno de trabajo destinado a analizar distintos aspectos vinculados al fortalecimiento de las relaciones entre Italia y la provincia.

Del encuentro participaron el Dr. Pablo Vargiu, Vicecónsul Honorario de Italia en Catamarca, y el Sr. Luis Dre, presidente de la Sociedad Italiana de Catamarca, quienes compartieron con el diplomático una agenda centrada en la cooperación institucional y en la generación de nuevas oportunidades de intercambio.

Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con el desarrollo de vínculos entre ambas partes, haciendo especial hincapié en las posibilidades de ampliar la cooperación en los ámbitos económico, institucional y cultural, con el propósito de fortalecer una relación que busca proyectarse hacia nuevos escenarios de integración y colaboración.

Inversiones y nuevas oportunidades de intercambio

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo vinculado con el interés manifestado por Italia de profundizar su relación con la Argentina. En ese sentido, el embajador Fabrizio Lucentini Nicoletti destacó la decisión de su país de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales y compartió información sobre importantes proyectos de inversión italiana que actualmente se desarrollan en la Argentina, entre ellos los emprendimientos que tienen lugar en Vaca Muerta.

Asimismo, informó sobre las jornadas de intercambio que se realizarán durante el mes de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde cámaras empresarias argentinas mantendrán reuniones con cámaras industriales pertenecientes a distintos sectores productivos de Italia.

De acuerdo con lo expresado durante la reunión, el objetivo de esos encuentros será generar nuevas oportunidades comerciales y de inversión, favoreciendo el contacto directo entre empresas e instituciones de ambos países.

Catamarca busca integrarse a futuras misiones empresariales

En ese contexto, el Dr. Pablo Vargiu formuló una invitación para que las futuras misiones institucionales y empresariales contemplen la participación de Catamarca.

La propuesta apunta a promover la incorporación de empresarios locales en esas iniciativas, facilitando la construcción de vínculos directos con el sector productivo italiano y ampliando las posibilidades de intercambio entre ambas partes.

La inclusión de Catamarca en este tipo de misiones constituye uno de los objetivos planteados durante el encuentro, en el entendimiento de que la participación de actores provinciales puede contribuir al fortalecimiento de las relaciones comerciales, productivas e institucionales.

Futuras inversiones

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la necesidad de establecer mecanismos de trabajo coordinado que permitan facilitar y acompañar las inversiones italianas que eventualmente puedan desarrollarse en la provincia.

En ese sentido, se destacó la importancia de fortalecer el contacto permanente entre distintas instituciones vinculadas con la representación italiana en el país. Los participantes coincidieron en la necesidad de consolidar la articulación entre:

La Embajada de Italia en la República Argentina.

El Viceconsulado Honorario de Italia en Catamarca.

El Consulado General de Italia en Córdoba, a cargo de la Cónsul General María Luisa Lapresa.

Como resultado del encuentro, se acordó mantener un canal de comunicación directo con personal de la Embajada, con el propósito de avanzar en distintas iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación y el intercambio entre Italia y Catamarca.

El legado de la comunidad italiana

Durante la reunión también hubo espacio para destacar el valor histórico y social de la comunidad italiana y la necesidad de preservar aquellos principios que han caracterizado su presencia a lo largo del tiempo. En ese marco, se puso de relieve la importancia de promover desde las instituciones acciones destinadas a difundir valores considerados fundamentales, entre ellos:

La cultura del trabajo.

La familia.

La educación.

El esfuerzo.

La solidaridad.

Los participantes coincidieron en que la revalorización de ese legado constituye un aporte significativo para las nuevas generaciones y representa un elemento de unión entre Italia y la comunidad italiana radicada en Catamarca.

Italia ratificó su interés en fortalecer los vínculos con la Argentina

En la etapa final del encuentro, el embajador se refirió al renovado impulso que Italia procura brindar a la relación bilateral con la Argentina y al fortalecimiento de los vínculos entre el Mercosur y la Unión Europea.

En ese contexto, destacó el papel desempeñado por la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, dentro de ese proceso de acercamiento y cooperación. Asimismo, expresó la voluntad de continuar promoviendo el intercambio económico, comercial, cultural e institucional entre ambos países, reconociendo a la Argentina como un socio estratégico para Italia en América Latina.