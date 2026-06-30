Descartaron un caso sospechoso de ébola en Argentina: la paciente había viajado a Uganda

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que fue descartado un caso sospechoso de enfermedad por virus del Ébola detectado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que los estudios realizados por el ANLIS-Malbrán arrojaran resultados negativos para esa patología. La información fue publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional, donde se detalló el procedimiento desarrollado desde la notificación inicial hasta la confirmación de los análisis de laboratorio.

La decisión permitió interrumpir el seguimiento epidemiológico de los contactos que había sido activado de manera preventiva tras el ingreso al país de la paciente, una mujer argentina de más de 60 años que había regresado desde Uganda realizando escala en Brasil.

Pese a descartarse el diagnóstico de ébola, el informe oficial señala que la paciente permanece internada, presenta una evolución clínica favorable y continúa bajo estudio para establecer cuál es la enfermedad que originó el cuadro clínico.

El viaje desde Uganda activó el protocolo sanitario

La notificación del caso fue realizada el 23 de junio al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, un día después de que la mujer arribara al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según el informe oficial, tras su llegada comenzó a presentar un conjunto de síntomas compatibles con una enfermedad infecciosa, entre ellos:

Confusión.

Cefalea.

Fiebre.

Diarrea.

El antecedente epidemiológico fue determinante para activar los protocolos previstos por las autoridades sanitarias. La paciente había permanecido en Uganda entre el 8 y el 22 de junio, período durante el cual visitó los parques nacionales de Bwindi y Kibale.

Frente a esos antecedentes y al cuadro clínico presentado, las autoridades decidieron su aislamiento y evaluaron el caso como una sospecha tanto de enfermedad por virus del Ébola como de paludismo, iniciando de inmediato los estudios diagnósticos correspondientes.

Los análisis descartaron la presencia del virus

El proceso diagnóstico fue llevado adelante por los laboratorios nacionales de referencia del INEI-ANLIS, que procesaron las muestras previamente inactivadas mediante distintas técnicas de laboratorio. Entre los estudios realizados se incluyeron:

Pruebas de RT-PCR en tiempo real para virus Bundibugyo.

Pruebas de RT-PCR panfilovirus.

Análisis rápidos para paludismo.

Pruebas moleculares para paludismo.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, todos estos estudios arrojaron resultados negativos, tanto en la primera como en la segunda muestra analizada. Con esos resultados quedó descartada la presencia de enfermedad por virus del Ébola en la paciente investigada.

Un abordaje diagnóstico amplio

La investigación médica no se limitó únicamente al descarte del virus del Ébola. El informe oficial señala que también se realizó un panel molecular sobre líquido cefalorraquídeo destinado a detectar posibles cuadros de meningitis y encefalitis.

Los resultados fueron nuevamente negativos para todos los patógenos evaluados. En paralelo, se efectuó un estudio de materia fecal destinado a investigar infecciones entéricas.

Ese análisis permitió detectar la presencia de Escherichia coli enteropatógena (EPEC), tras lo cual se realizó una PCR en tiempo real para el gen eae. Asimismo, el abordaje incluyó estudios para descartar infección por rickettsias, mediante un ensayo de inmunofluorescencia indirecta orientado a detectar y semicuantificar anticuerpos IgG.

Ese examen también obtuvo resultado negativo.

El seguimiento epidemiológico de los contactos

Como parte de los protocolos previstos para enfermedades de alto impacto sanitario, las autoridades desarrollaron una investigación epidemiológica destinada a identificar y monitorear a todas las personas que pudieron haber mantenido contacto con la paciente.

Según el Ministerio de Salud, los contactos internacionales fueron comunicados por el Centro Nacional de Enlace de Argentina a los países donde residen y también al Punto de Contacto Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta comunicación se realizó en cumplimiento de lo establecido por el artículo seis del Reglamento Sanitario Internacional. En cuanto a los contactos residentes en Argentina, fueron informados a las jurisdicciones correspondientes para que efectuaran el seguimiento sanitario previsto por el protocolo.

Una vez que el ANLIS-Malbrán confirmó mediante pruebas negativas que no existía enfermedad por virus del Ébola, ese monitoreo fue descontinuado, al quedar descartada la sospecha inicial.

El contexto internacional que motivó la alerta

El Ministerio de Salud explicó que la activación del protocolo respondió también al contexto epidemiológico internacional. Según la información difundida, en la República Democrática del Congo continúa desarrollándose un brote de ébola que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el brote declarado a mediados de mayo en el este de ese país registra:

1.274 casos confirmados.

360 fallecidos.

502 pacientes en aislamiento.

Una tasa de letalidad del 28,3 %.

El organismo informó además que durante las últimas 24 horas se registraron:

239 nuevos contagios.

70 nuevos fallecimientos.

Ese escenario internacional fue uno de los elementos considerados para activar de manera inmediata los mecanismos de vigilancia sanitaria en Argentina cuando se detectó el caso sospechoso.