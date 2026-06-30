La Capital ultima los preparativos para la Fiesta del Poncho con una propuesta renovada

La Municipalidad de la Capital se encuentra en la etapa final de los preparativos para su participación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, con una propuesta que combinará identidad cultural, servicios destinados a los vecinos y visitantes, infraestructura renovada y una oferta gastronómica que se incorporará como una de las principales novedades de esta edición.

Bajo la coordinación de la Dirección de Planeamiento Urbano, la comuna diseñó una intervención integral dentro del Predio Ferial, con el objetivo de ofrecer espacios más amplios, accesibles y funcionales para quienes concurran al principal acontecimiento cultural de la provincia.

El proyecto contempla una reorganización de los distintos sectores municipales mediante una propuesta arquitectónica que busca rendir homenaje al entorno natural de la Capital y facilitar la identificación de cada uno de los espacios destinados a la atención del público.

Los trabajos también se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Protección Ciudadana, organismo encargado de supervisar los aspectos vinculados a la seguridad, la infraestructura y el cumplimiento de las normas bromatológicas y edilicias.

La inspiración en las montañas de la Capital

A pocos días del inicio de la Fiesta del Poncho, la Municipalidad trabaja sobre una propuesta de diseño que busca otorgar una identidad visual unificada a todos sus espacios.

La iniciativa fue elaborada bajo una "idea de partido" arquitectónica, concebida por la Dirección de Planeamiento Urbano con el propósito de reflejar el paisaje característico que rodea a la ciudad.

La directora del área, Eugenia Correa, explicó los criterios que guiaron el desarrollo del proyecto. "Nuestra idea fue inspirarnos en las montañas que nos rodean a la Capital. Esa misma impronta le vamos a dar a los tres espacios; la idea es que tenga como un pequeño faro, o un tótem, para que se identifiquen desde lejos y tengan el logo de la Capital. Queremos que el vecino, cuando ingrese al predio ferial, diga: 'ah, ahí están los espacios de la Muni'", expresó.

De acuerdo con la planificación, cada uno de los sectores contará con elementos visuales comunes que facilitarán su identificación desde distintos puntos del predio.

Tres espacios estratégicos dentro del Predio Ferial

El plan elaborado por la comuna contempla la organización de su presencia dentro del Predio Ferial en tres sectores principales, pensados para concentrar distintas actividades y servicios durante el desarrollo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El primero de ellos será el Espacio Capital, concebido como el eje principal para la participación de los emprendedores locales. Según explicó Eugenia Correa, este sector fue objeto de una importante ampliación debido a la creciente demanda registrada en ediciones anteriores.

La funcionaria señaló: "Decidimos agrandarlo porque siempre nos queda chico con los eventos. Además, vamos a darle un espacio más cerrado y seguro al Centro de Emisión de Licencias, porque es un servicio fundamental para la gente que quiere salir del predio con su carnet".

La ampliación permitirá disponer de una superficie mayor para la exposición y el funcionamiento de los emprendimientos, al tiempo que brindará mejores condiciones para el funcionamiento del Centro de Emisión de Licencias, considerado uno de los servicios más requeridos por quienes concurren al predio.

El Paseo de los Inmigrantes

Otro de los sectores incluidos dentro de la intervención será el Paseo de los Inmigrantes, que tendrá como principal característica una fuerte presencia de elementos vinculados a la diversidad cultural.

Según explicó la directora de Planeamiento Urbano, la propuesta estará basada en una estética que combinará banderas y recursos decorativos representativos de distintos países. La funcionaria indicó que decidieron apostar por una propuesta con una marcada presencia de colores, capaz de reflejar las diferentes culturas, tradiciones, comidas y texturas vinculadas a cada comunidad.

La intención es que este espacio se convierta en uno de los puntos de mayor atractivo visual dentro del Predio Ferial, reforzando el carácter multicultural que caracteriza a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Los food trucks, la principal novedad de esta edición

Entre las principales incorporaciones previstas para este año se encuentra un nuevo espacio destinado a los food trucks, propuesta que la Municipalidad presenta como una de las novedades operativas más importantes de la edición 2026.

Sobre este punto, Eugenia Correa invitó tanto a los vecinos como a los turistas a recorrer el nuevo sector. "El espacio de food trucks es la novedad, así que con eso se van a sorprender, tienen que ir sí o sí. A partir del mismo 17 de julio, día de la inauguración oficial, ya estará todo en pleno funcionamiento", sostuvo.

Con esta incorporación, la comuna busca ampliar la oferta gastronómica disponible para quienes visiten el Predio Ferial durante el desarrollo de la tradicional fiesta.

Infraestructura y seguridad como ejes del operativo

Además del diseño arquitectónico y la incorporación de nuevos espacios, la Municipalidad destacó que todo el operativo se desarrolla bajo una planificación integral destinada a garantizar el correcto funcionamiento de cada sector.

El trabajo es coordinado junto con la Secretaría de Protección Ciudadana, que participa en la organización de los aspectos logísticos y operativos.

La coordinación entre las distintas áreas municipales busca que cada detalle operativo esté resuelto antes del comienzo del evento.