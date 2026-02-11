Jubilados autoconvocados se sumaron a las marchas contra la reforma laboral y reforma previsional

Organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron este miércoles en la Plaza 25 de Mayo, en la Capital, para manifestarse contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y reclamar contra la reforma previsional.

La convocatoria fue realizada junto a Jubilados Autoconvocados de Catamarca, que realizan su primera marcha del año 2026, e incluyó a trabajadores, personas desempleadas, jubilados, estudiantes y organizaciones sindicales. Entre los presentes estuvieron estudiantes, docentes, jubilados y el sindicato de Camioneros, quienes marcharon alrededor de la plaza principal con pancartas y consignas en rechazo al ajuste económico.

La protesta se desarrolló en un contexto de crisis económica y cuestionamientos al índice de inflación de enero informado por el Gobierno nacional (2,9%), medición que tanto los convocantes, como pusieron en duda.

Estela Moreno, representante de Jubilados Autoconvocados, indicaron en dialogo radial "Estamos en un momento muy difícil, màs allá de lo que el gobierno manifiesta de la inflación. Parece que ellos no van al super, no pagan los impuestos. Pueden tener una idea de lo que significa para los jubilados de la minima que va a recibir un aumento de diez mil pesos y con el bono congelado va a llegar a cuatrocientos dieciocho mil pesos. La canasta basica del jubilado esta aproximadamente un millón novecientos mil. Hay un desafasaje descomunal."

Rechazo a la reforma laboral

El eje central de la manifestación fue el rechazo a la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei, que —según señalaron— contaría con el respaldo del Partido Justicialista que conduce el gobernador Raúl Jalil y sectores del radicalismo.

Desde las organizaciones sostuvieron que la iniciativa no implica una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos conquistados. Entre los puntos cuestionados mencionaron la jornada laboral de ocho horas, las paritarias, las vacaciones pagas y el régimen de indemnizaciones.

Advirtieron además que su eventual aprobación generaría mayor precarización laboral, incremento de despidos y pérdida de derechos. "No es modernización: es ajuste para beneficiar a las patronales", expresaron en el documento difundido.

Durante la movilización también se rechazaron otras iniciativas del Gobierno nacional, como la reforma penal, la reforma previsional y las medidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, particularmente aquellas relacionadas con los glaciares.

En el comunicado, las organizaciones afirmaron que el presidente gobierna "para la casta y el FMI", reclamaron un plan de lucha sostenido y exigieron un paro activo. Asimismo, cuestionaron la falta de medidas de fuerza por parte de la CGT y denunciaron lo que consideran una actitud de complicidad de la conducción del PJ.