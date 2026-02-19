Jueves pasados por agua: este es el tiempo en Catamarca

El clima en Catamarca estará marcado por tormentas durante toda la jornada de este jueves y así se mantendrá hasta el fin de semana, según Servicio Meteorológico Nacional.

El día comenzó con alguna inestabilidad por sectores durante la madrugada y una mínima de 24 grados.

Durante la mañana, las condiciones inestables continuarán con tormentas mientras el cielo se presenta con parcial nubosidad, aunque con leve descenso en la intensidad del viento, que soplará del Sudoeste entre 7 y 12 km/h. La temperatura ascenderá hasta los 28 grados y se mantendrá la misma probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de chaparrones intermitentes.

Para la tarde se espera el pico de temperatura del día, con una máxima estimada en torno a los 31 grados. Sin embargo, el calor estará acompañado por nuevas tormentas y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con vientos predominantes del Sudeste. El porcentaje de lluvias se mantendrá elevado, entre el 40% y el 70%, por lo que se recomienda precaución ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Por eso el Alerta Naranja para once departamentos.

Hacia la noche, las tormentas volverán a intensificarse y podrían presentarse nuevamente en forma de eventos fuertes. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y los vientos rotarán al Sudoeste, con velocidades leves de entre 0 y 2 km/h. No obstante, la probabilidad de precipitaciones continuará en niveles altos, lo que anticipa una jornada inestable de principio a fin.

El panorama general para este jueves indica un día con condiciones meteorológicas adversas, marcado por tormentas persistentes, lluvias intermitentes y alta humedad. Ante este escenario, se recomienda estar atentos sobre eventuales alertas meteorológicas y extremar precauciones, especialmente durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse los fenómenos más intensos.

