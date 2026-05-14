Catamarca: dos escuelas, dos conflictos y la lucha por mejoras educativas para sus hijos

Dos conflictos educativos se desarrollan simultáneamente en distintos puntos de Catamarca y tienen un denominador común: el reclamo de padres y comunidades escolares por mejores condiciones para los estudiantes.

Por un lado, familias de alumnos de la Escuela N° 494 de Antofagasta de la Sierra mantienen bloqueada la Ruta Provincial 43 desde el pasado martes en protesta por la falta de alimentos destinados al comedor escolar. Por otro, en la localidad de San Pedro, departamento Santa Rosa, padres tomaron el edificio educativo donde funcionan cuatro instituciones debido a problemas sanitarios y a la falta de personal de higiene.

Ambas situaciones mantienen en alerta a las comunidades educativas y exponen reclamos vinculados a condiciones básicas de funcionamiento escolar, alimentación y salubridad.

El reclamo en Antofagasta de la Sierra

En Antofagasta de la Sierra, la protesta lleva varios días y continúa pese a las tratativas realizadas por funcionarios de segunda línea del Ministerio de Educación y a los acuerdos informados desde la comuna.

Los padres de alumnos de la Escuela N° 494 decidieron sostener el bloqueo sobre la Ruta Provincial 43 en reclamo por la situación del comedor escolar y por lo que consideran insuficientes recursos destinados a la alimentación de los estudiantes. Según denunciaron los manifestantes, el monto aportado por el Gobierno para cubrir las comidas de los alumnos es de apenas 900 pesos por niño, cifra que aseguran no alcanza para garantizar desayuno, almuerzo y merienda.

La situación impacta directamente sobre más de 140 estudiantes que asisten al establecimiento educativo y generó una fuerte preocupación entre las familias de la comunidad. Los padres sostienen que la medida de fuerza continuará hasta recibir respuestas concretas de parte de las autoridades provinciales.

El pedido de presencia de la ministra de Educación

Uno de los principales puntos planteados por los manifestantes en Antofagasta de la Sierra es la exigencia de una intervención directa de la ministra de Educación. Las familias advirtieron que mantendrán el corte de ruta hasta que la funcionaria se presente personalmente en el lugar y brinde una solución concreta al conflicto.

El reclamo se mantiene incluso luego de distintas negociaciones impulsadas por representantes gubernamentales y funcionarios del área educativa, que hasta el momento no lograron destrabar la protesta.

La preocupación de los padres se centra especialmente en garantizar condiciones adecuadas de alimentación para los estudiantes que asisten diariamente al establecimiento.

La toma de la escuela en San Pedro

Mientras tanto, en el departamento Santa Rosa, otro conflicto educativo continúa desarrollándose desde las primeras horas de este jueves. Desde las 07:00 horas, padres de alumnos tomaron la escuela de San Pedro donde funcionan cuatro turnos educativos correspondientes a distintas instituciones:

Jardín de Infantes N° 18

Escuela Primaria N° 213

Escuela Secundaria N° 87

Escuela Nocturna EJDA

La protesta comenzó inicialmente con padres del nivel inicial, aunque rápidamente se extendió al resto de los niveles educativos, sumando a más familias al reclamo conjunto. La toma del edificio escolar refleja el malestar de la comunidad educativa frente a problemas que consideran urgentes y que, según denunciaron, afectan el funcionamiento normal de la institución.

Los problemas denunciadas

Los padres de San Pedro identificaron dos problemáticas centrales que motivaron la ocupación del establecimiento. Entre los principales reclamos figuran sanitarios colapsados y falta de personal de higiene. Según expresaron, ambas situaciones afectan directamente las condiciones de salubridad y seguridad dentro del edificio escolar y dificultan el normal desarrollo de las actividades educativas.

Los manifestantes sostienen que la ausencia de respuestas oficiales agravó el conflicto y motivó la decisión de avanzar con la toma de la institución.

Protesta en San Pedro, Santa Rosa

El mensaje de los padres

Durante la protesta, los padres expresaron públicamente su postura y remarcaron que mantendrán la medida hasta obtener soluciones. "Nos vamos a mantener unidos y firmes por nuestros hijos y cada estudiante de esta institución, sin bajar los brazos", manifestaron.

Además, señalaron que hasta el momento ninguna autoridad se había comunicado con ellos para abordar el conflicto. "Por el momento ninguna autoridad se comunicó con nosotros", afirmaron.

También solicitaron la presencia del intendente de Santa Rosa, Mario Páez, y del senador Felix Jerez, a quienes cuestionaron por no responder a los pedidos de la comunidad educativa. "También solicitamos la presencia del intendente Mario Páez, y el Senador Felix Jerez quienes hacen oídos sordos", expresaron los manifestantes.