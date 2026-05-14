Hipertensión arterial: OSEP realizará una jornada gratuita de control y prevención

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante una jornada de concientización y prevención destinada a afiliados y a la comunidad en general, con el objetivo de promover el control periódico de la presión arterial y fortalecer las acciones preventivas vinculadas a la salud cardiovascular.

La propuesta se desarrollará el próximo lunes 18 de mayo, entre las 09:00 y las 12:00 horas, en la Casa Central de OSEP, bajo el lema "Tomate un momento, tomate la presión", una consigna que busca poner el foco en la importancia del control preventivo frente a una enfermedad considerada silenciosa y de alto impacto sanitario.

La actividad contará con controles gratuitos de tensión arterial, asesoramiento profesional y orientación personalizada sobre hábitos de vida saludables para el manejo y prevención de la hipertensión.

Prevención y la concientización

La iniciativa impulsada por OSEP apunta a generar conciencia sobre la importancia de controlar regularmente la presión arterial como herramienta clave para prevenir enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es considerada una afección silenciosa debido a que, en muchos casos, puede desarrollarse sin síntomas visibles, motivo por el cual los controles preventivos adquieren un papel central en la detección temprana y en el cuidado integral de la salud.

En ese contexto, la obra social organizó una actividad abierta que permitirá a quienes se acerquen acceder a controles básicos y recibir información vinculada al cuidado de la tensión arterial y a la incorporación de hábitos saludables.

La jornada se desarrollará en la Casa Central de OSEP y estará dirigida tanto a afiliados como a miembros de la comunidad interesados en realizar controles preventivos.

Controles gratuitos y asesoramiento profesional

Durante la actividad se instalará un stand de salud donde los asistentes podrán realizarse controles de presión arterial de manera totalmente gratuita. Además de los controles, profesionales de la salud brindarán asesoramiento médico y nutricional con orientación personalizada para el manejo adecuado de la tensión arterial.

Entre los principales ejes de la jornada figuran:

Control gratuito de presión arterial

Asesoramiento médico

Orientación nutricional

Promoción de hábitos saludables

Prevención de enfermedades cardiovasculares

La propuesta busca no solo facilitar el acceso a controles preventivos, sino también ofrecer herramientas e información para mejorar la calidad de vida de los afiliados y promover conductas saludables.

Programa de Hipertensión Arterial

Otro de los aspectos centrales de la jornada será la difusión del Programa de Hipertensión Arterial que posee OSEP para sus beneficiarios. Durante el evento, los afiliados podrán interiorizarse sobre las prestaciones y el acompañamiento que brinda la obra social en relación con esta problemática de salud.

La actividad apunta a fortalecer el conocimiento de los afiliados respecto de las herramientas disponibles para el control y seguimiento de la hipertensión, así como también fomentar la consulta temprana y el monitoreo periódico.

Desde la organización remarcaron la importancia de generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad y sobre la necesidad de incorporar controles preventivos como parte de los cuidados cotidianos de la salud.

Trabajo conjunto entre instituciones de salud

La jornada es organizada de manera conjunta por:

OSEP

Ministerio de Salud

Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca

La articulación entre estas instituciones forma parte del trabajo que la obra social viene desarrollando junto a distintos organismos y entidades vinculadas al sistema sanitario.

Según se informó, el objetivo de estas acciones conjuntas es fortalecer las políticas de prevención y garantizar que los afiliados cuenten con información y herramientas adecuadas para el cuidado de su salud.

El abordaje interdisciplinario previsto para la jornada incluirá tanto controles clínicos como orientación nutricional, en línea con una estrategia integral de prevención cardiovascular.