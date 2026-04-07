La Biblioteca Julio Herrera lanza CALA, un club de lectura para adolescentes

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera presentó CALA, sigla de Comunidad Activa de Lectores Adolescentes, una iniciativa cultural orientada a jóvenes de entre 13 y 18 años que busca acercar la lectura desde una propuesta dinámica, creativa y colectiva.

El nuevo club comenzará el miércoles 15 de abril, con encuentros semanales de 18.30 a 19.30 horas, y se extenderá durante nueve meses, consolidándose como un espacio sostenido en el tiempo para el intercambio cultural y la formación de nuevos lectores.

La propuesta fue concebida como una experiencia gratuita que pone a la literatura en el centro, no solo como práctica individual, sino como disparador para la conversación, la imaginación y la construcción compartida.

Encuentros semanales

A partir de su apertura, CALA funcionará todos los miércoles, convirtiendo a la biblioteca en un punto de encuentro para adolescentes interesados en leer, crear y compartir.

Cada jornada tendrá a la literatura como eje y propondrá instancias de:

Lectura de textos breves y completos

Diálogo guiado

Reflexión colectiva

Intercambio de interpretaciones

Producción escrita

Uno de los rasgos centrales del ciclo es que no se requiere experiencia previa, por lo que cualquier adolescente con curiosidad e interés puede integrarse a la experiencia. La propuesta enfatiza que lo esencial es la voluntad de formar parte de una comunidad que crece alrededor de las palabras y de las múltiples formas de interpretación que habilita la lectura.

Un recorrido por distintos géneros literarios

El diseño del club plantea un trayecto progresivo por diversos géneros, pensado para ampliar horizontes lectores y despertar nuevos intereses.

Entre los formatos previstos se incluyen cuento, crónica, biografía, mitos y narrativa fantástica. La elección de textos breves y completos busca favorecer un acercamiento ágil, accesible y participativo, adaptado a la dinámica de encuentros de una hora.

Cada mes estará dedicado a un género diferente, permitiendo profundizar en sus particularidades y enriquecer la experiencia con actividades vinculadas a la lectura, el debate y la escritura.

Moderación, invitados y múltiples miradas

Todos los encuentros contarán con la guía de un moderador, encargado de orientar la conversación, facilitar el intercambio y promover la construcción colectiva de sentidos.

Además, al cierre de cada mes, el ciclo incorporará una instancia especial con:

Propuestas de escritura

Invitados sorpresa

Escritores

Periodistas

Artistas

Referentes culturales

La participación de voces externas aparece como uno de los elementos distintivos de CALA, al sumar perspectivas diversas que enriquecen el vínculo entre los jóvenes y la literatura.

Cupos limitados e inscripción previa

La convocatoria tendrá un cupo máximo de 15 participantes, lo que apunta a sostener una dinámica de trabajo personalizada y un intercambio más profundo entre quienes formen parte del grupo. Por esa razón, se recomendó realizar la inscripción previa enviando un correo a:

[email protected]

Los interesados deberán consignar:

Nombre completo

Edad

Teléfono de contacto

Posteriormente, serán contactados por mail o teléfono para confirmar su incorporación al ciclo.

Con esta nueva iniciativa, la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera amplía su propuesta cultural para adolescentes y apuesta a consolidar una comunidad lectora joven, activa y creativa, donde la literatura se transforme en una experiencia compartida.