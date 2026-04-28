Programa Fulbright, una nueva oportunidad de formación en Estados Unidos

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) fue escenario de una nueva instancia de promoción educativa internacional con la realización de una charla informativa sobre el Programa de Intercambio Fulbright, orientado a quienes buscan desarrollar estudios de posgrado en Estados Unidos.

El encuentro se llevó a cabo durante la mañana en el Salón Amarillo, espacio en el que se expusieron las distintas posibilidades de acceso a las becas Fulbright. La actividad tuvo como objetivo principal brindar información detallada sobre los requisitos, alcances y beneficios del programa, que promueve la capacitación de graduados universitarios a través de maestrías, doctorados y otras instancias formativas en el exterior.

La jornada contempla además una segunda instancia prevista para las 17 horas, con los mismos fines informativos, destinada a ampliar el alcance de la convocatoria y permitir la participación de un mayor número de interesados.

Destinatarios y alcance del programa

Durante la presentación, Romina Lorente, gerente de Programas para argentinos de la Comisión Fulbright Argentina, explicó el perfil de los destinatarios y la amplitud de las oportunidades que ofrece la iniciativa.

En ese sentido, señaló que se trata de "una charla destinada a graduados, docentes, investigadores y todas aquellas personas interesadas en seguir sus carreras académicas en Estados Unidos", lo que evidencia el carácter inclusivo del programa dentro del ámbito académico y profesional.

La convocatoria no establece restricciones por área disciplinar, lo que amplía significativamente el universo de postulantes y permite que perfiles diversos puedan acceder a estas oportunidades de formación en el exterior.

Tipos de becas y beneficios incluidos

El programa Fulbright contempla distintas modalidades de formación académica, adaptadas a las necesidades y trayectorias de los postulantes. Según lo detallado durante la charla, las opciones incluyen:

Maestrías con una duración de uno o dos años.

con una duración de uno o dos años. Doctorados completos , que pueden extenderse entre cuatro y cinco años.

, que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Capacitaciones más cortas, orientadas a perfeccionamiento específico.

En relación con los beneficios, Lorente destacó que las becas ofrecen una cobertura integral que facilita el acceso a la experiencia internacional. Entre los principales aspectos se encuentran:

Pasajes de ida y vuelta .

. Estipendios para el costo de vida .

. Gastos de visa.

Este esquema de financiamiento permite que los seleccionados puedan concentrarse en su desarrollo académico, reduciendo las barreras económicas que suelen implicar los estudios en el exterior.

Organización institucional

El evento fue organizado por la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la UNCA, que impulsa este tipo de iniciativas con el objetivo de fortalecer la vinculación internacional y ampliar las oportunidades de formación para la comunidad universitaria.

La realización de una segunda charla en el mismo día, también en el Salón Amarillo, responde a la intención de garantizar el acceso a la información para todos los interesados, replicando el contenido del encuentro matutino y manteniendo el mismo enfoque orientativo.

Canales de consulta

Como parte de la difusión del programa, se informó que quienes deseen profundizar en los detalles de las becas Fulbright pueden acceder a información adicional a través del sitio oficial: www.fulbright.edu.ar

Este canal permite conocer en profundidad los requisitos de postulación, los plazos vigentes y las características específicas de cada tipo de beca, consolidándose como una herramienta clave para quienes evalúan iniciar un proceso de aplicación.