Pruebas Aprender 2025: más del 70% de los chicos de sexto grado alcanzó el nivel de lectura esperado

Las Pruebas Aprender 2025, que evaluaron la alfabetización de estudiantes de sexto grado de primaria de todo el país, arrojaron resultados que, según el Ministerio de Capital Humano, reflejan mejoras en los aprendizajes alcanzados por los alumnos al finalizar el primer ciclo de la educación primaria.

De acuerdo con el informe oficial, más del 70% de los estudiantes alcanzó los niveles de lectura esperables para su edad, un resultado que el Gobierno definió como el más alto registrado durante la última década.

Las evaluaciones forman parte del dispositivo nacional Aprender, una herramienta destinada a medir los aprendizajes de los estudiantes y elaborar un diagnóstico del sistema educativo argentino a partir de información obtenida en establecimientos escolares de todo el país.

Una evaluación realizada en todo el país

La edición 2025 de las Pruebas Aprender tuvo un alcance nacional y comprendió la participación de una importante cantidad de estudiantes e instituciones educativas. Según el informe difundido, la evaluación fue realizada a:

750.000 alumnos de sexto grado de primaria.

Más de 20.000 escuelas de todo el país.

Los resultados obtenidos fueron organizados en cuatro niveles de desempeño, utilizados para clasificar el rendimiento de los estudiantes:

Por debajo del básico.

Básico.

Satisfactorio.

Avanzado.

Esta clasificación permite establecer el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos evaluados y constituye la base del diagnóstico elaborado a partir de la prueba.

El mejor desempeño en Lengua de la última década

Uno de los principales aspectos destacados por el Ministerio de Capital Humano fue la evolución observada en el área de Lengua, especialmente en relación con la comprensión lectora.

El informe señala que la proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico mostró una reducción significativa respecto de la edición anterior. Mientras que en 2023 el 11,9% de los alumnos se encontraba en ese nivel, en 2025 ese porcentaje descendió hasta el 4,9%.

Según el Gobierno, este resultado constituye el mejor desempeño registrado durante los últimos diez años y refleja una mejora en los niveles de lectura alcanzados por los estudiantes al concluir el primer ciclo de la educación primaria.

Mejoras también en Matemática

El informe oficial también destacó avances en el área de Matemática, donde se registró un incremento en la cantidad de estudiantes que alcanzaron los niveles de desempeño más altos. De acuerdo con los datos difundidos cinco de cada diez estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado en Matemática.

Este resultado fue presentado junto con los avances registrados en Lengua como parte del balance realizado por el Ministerio de Capital Humano sobre la edición 2025 de las evaluaciones nacionales.

Las definiciones del Ministerio de Capital Humano

Tras la difusión de los resultados, la ministra Sandra Pettovello destacó el nivel de participación alcanzado durante la implementación de las pruebas y vinculó los resultados con las políticas educativas desarrolladas.

"Logramos la mayor participación histórica, tanto de escuelas como de estudiantes, y el nivel más bajo de estudiantes con desempeño insatisfactorio a través de políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto", sostuvo la ministra.

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano también se realizó una valoración institucional de los resultados obtenidos. "Las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y demuestran que con objetivos y acuerdos claros los resultados llegan y los chicos aprenden de verdad. Estos resultados confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes", señaló la cartera.

El desempeño de las Escuelas Alfa

Otro de los aspectos resaltados en el informe fue la evolución registrada por las Escuelas Alfa, instituciones que integran el Plan Nacional de Alfabetización debido a que presentan mayores desafíos pedagógicos.

Según la información oficial, estas escuelas obtuvieron mejores resultados en el área de Lengua y lograron reducir la diferencia existente respecto de aquellos establecimientos que no forman parte del programa. El informe también indica que el avance más significativo se produjo en las instituciones pertenecientes a los sectores sociales más desfavorecidos.

En ese grupo, la diferencia de desempeño respecto de las escuelas que no integran el programa fue de 17,6 puntos, dato que fue incluido entre los principales indicadores destacados por el Gobierno al presentar los resultados de la evaluación.