Nadia Larcher regresa al escenario mayor del Poncho con "Música Argentina"

La cantora y compositora Nadia Larcher volverá a encontrarse con el público catamarqueño en el escenario mayor de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde protagonizará el espectáculo "Música Argentina" junto al reconocido acordeonista misionero Chango Spasiuk y al guitarrista chaqueño Marcelo Dellamea.

La presentación está prevista para el sábado 18 de julio, durante la segunda luna del Escenario Mayor, y marcará el regreso de la artista a la principal celebración cultural de la provincia luego de un largo tiempo.

Para Nadia Larcher, el reencuentro con el Poncho adquiere un significado especial, tanto por la posibilidad de volver a cantar en su tierra como por compartir el escenario con uno de los músicos más destacados del folclore argentino.

"Este Poncho se ha transformado en un momento especial en mi vida, porque regreso después de mucho tiempo y, esta vez, acompañada por el Chango Spasiuk. Entiendo que seré la anfitriona para una de las figuras más relevantes de la música litoraleña y con el cual comparto desde hace dos años el proyecto musical titulado 'Música Argentina'", expresó la artista.

Un encuentro entre el Litoral y el Noroeste Argentino

La propuesta artística reunirá a tres músicos provenientes de distintas regiones del país con el propósito de construir un repertorio que dialogue entre diferentes identidades culturales. Junto a Chango Spasiuk y Marcelo Dellamea, Nadia Larcher presentará un formato íntimo en el que confluyen los paisajes sonoros del Litoral y del Noroeste Argentino (NOA).

La cantante explicó que el proyecto incorpora la participación del guitarrista chaqueño y que los tres artistas desarrollan un trabajo conjunto en el que convergen distintas tradiciones musicales.

El espectáculo propone un ensamble que integra composiciones propias, clásicos del folclore y canciones populares, construyendo un recorrido musical que incluye interpretaciones individuales, dúos y canciones compartidas.

Un presente artístico marcado por la creación

La artista también se refirió al momento profesional que atraviesa y destacó que esta etapa está vinculada tanto con la composición como con la recuperación de expresiones tradicionales.

"Se trata de un momento muy especial de mi carrera en la música, donde estoy componiendo y también rescatando el canto de aquellas expresiones que no tienen voz, como el canto tradicional y andino. En otras palabras, estoy conforme y muy entusiasmada con este presente", señaló.

De esa manera, Nadia Larcher describió el proceso creativo que acompaña actualmente su carrera y que también forma parte del espíritu del proyecto "Música Argentina", una propuesta que busca reunir diversas expresiones musicales del país.

Un homenaje a Catamarca

Durante la noche del 18 de julio, la cantora catamarqueña será protagonista de un espectáculo que propone una experiencia construida desde la escucha y la identidad cultural. Según explicó, la propuesta pone el acento en la escucha profunda, celebrando la riqueza cultural y la diversidad de las distintas regiones nativas del país.

Al mismo tiempo, destacó el significado que tendrá compartir el escenario con Chango Spasiuk frente al público catamarqueño.

"Seré la anfitriona para una de las voces más importantes del folclore argentino, el gran Chango Spasiuk. Los catamarqueños podrán disfrutar de un espectáculo que consistirá en un homenaje a Catamarca y un recorrido por la música argentina. Será una noche especial, porque estoy segura que la gente lo espera y también todos queremos escucharlo cantar en nuestra Fiesta del Poncho", expresó con emoción.

El espectáculo combinará composiciones propias, clásicos del folclore, canciones populares e interpretaciones en formato de solos, dúos y canciones compartidas.

El regreso a la tierra natal

Nadia Larcher también compartió el significado personal que representa volver a cantar en Catamarca, una provincia que, según expresó, permanece presente en su recorrido artístico pese a que su vida y su carrera se desarrollan lejos de su lugar de origen.

"Mi vida y mi camino con la música se afianza y se construye lejos de mi Catamarca, pero mi tierra natal está siempre presente. Soy catamarqueña y en cada escenario en el que dejo mi voz entrego mi idiosincrasia y todo lo vivido en mi niñez. Hoy, el corazón me explota de emoción por cantar en mi casa musical", sostuvo la cantautora.

Con esas palabras resumió el valor emocional que tiene este regreso a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde volverá a encontrarse con el público de su provincia compartiendo un espectáculo que une distintas expresiones de la música argentina.

Entradas para el espectáculo

Las entradas para las distintas noches del Escenario Mayor y del Poncho Sunset ya se encuentran disponibles. Los interesados pueden adquirirlas a través de universotickets.com y con venta presencial en el Cine Teatro Catamarca.

La presentación de "Música Argentina" formará parte de la programación oficial del sábado 18 de julio, en la segunda luna de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con Nadia Larcher, Chango Spasiuk y Marcelo Dellamea como protagonistas de una propuesta que recorrerá la diversidad musical del país y rendirá homenaje a Catamarca desde el escenario mayor de la fiesta.