La Capital avanza en la transformación histórica y la digitalización de la Hemeroteca Municipal

En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de los Archivos, celebrada el pasado 9 de junio, la Municipalidad de la Capital dio a conocer los avances alcanzados en el proceso de modernización de la Hemeroteca Municipal, una iniciativa orientada a transformar de manera profunda la conservación, el acceso y la difusión del patrimonio documental de la provincia.

Se trata de un proyecto que se consolida luego de dos años y medio de intenso trabajo técnico, durante los cuales se llevaron adelante múltiples acciones destinadas a fortalecer el resguardo de materiales históricos y a modernizar las herramientas disponibles para su consulta. La propuesta busca modificar la relación de la comunidad con los documentos históricos, facilitando el acceso a materiales de gran valor cultural y patrimonial mediante plataformas digitales de acceso libre.

Un proceso integral de preservación y modernización

El director general de Cultura de la Capital, Alejandro Farfán, destacó los avances registrados durante este período y explicó que las tareas desarrolladas abarcan distintas dimensiones del trabajo archivístico. Según señaló, además de la preservación física de los materiales y de las intervenciones realizadas para poner en óptimas condiciones la infraestructura edilicia de la Hemeroteca Municipal, la gestión se encuentra atravesando una etapa de fuerte actualización tecnológica.

Las acciones actualmente se concentran en:

• El ordenamiento integral del archivo documental.

• El escaneo sistemático del material disponible.

• La digitalización de diarios, revistas y periódicos de época.

• La incorporación de fotografías históricas al sistema digital.

• La difusión pública de los contenidos resguardados.

El conjunto documental preservado por la Hemeroteca reúne materiales considerados de gran valor histórico para la provincia, conformando una fuente de consulta para estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos interesados en reconstruir distintos momentos de la historia local.

Una alianza institucional para preservar la memoria

El salto tecnológico alcanzado por la Hemeroteca Municipal es resultado de una articulación entre diversas instituciones. El proyecto fue desarrollado a partir de una sinergia estratégica entre la Municipalidad de la Capital, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el CONICET.

A esta articulación se sumó el trabajo de los equipos técnicos del Nodo Tecnológico, cuyo aporte operativo permitió concretar una de las herramientas centrales del proceso de modernización: una plataforma web de acceso libre y gratuito destinada a poner el patrimonio documental al alcance de toda la ciudadanía.

La plataforma desarrollada puede consultarse a través del sitio:

https://hemerotecamunicipal.apps.cc.gob.ar/

La creación de este espacio digital representa uno de los avances más significativos del proyecto, ya que permite acceder a documentos históricos sin necesidad de manipular físicamente los ejemplares originales.

Documentos que se remontan a 1857

Al referirse a la importancia de la digitalización, Alejandro Farfán destacó especialmente el valor histórico de los materiales preservados y explicó las razones que vuelven imprescindible este proceso. En ese sentido expresó textualmente:

«Es de suma importancia poder escanearlos y tenerlos al alcance de la mano, porque muchos de estos periódicos son sumamente antiguos, algunos datan del año 1857, y su manipulación física regular resulta inviable. Al tenerlos digitalizados y en alta definición, pueden ser objeto de consulta directa para estudiantes, docentes e investigadores sin necesidad de generar una degradación o perjudicar el material original».

Las palabras del funcionario ponen de relieve uno de los principales objetivos de la iniciativa: compatibilizar la preservación de documentos históricos con la necesidad de garantizar su consulta pública.

La digitalización en alta definición permite que materiales de gran fragilidad puedan seguir siendo estudiados y analizados sin exponerlos al desgaste derivado del uso cotidiano.

El proyecto de un Archivo General Municipal

Los resultados obtenidos durante esta primera etapa de digitalización impulsaron una nueva meta dentro de la gestión encabezada por el intendente Gustavo Saadi.

A partir de la experiencia desarrollada en la Hemeroteca Municipal, se proyecta la creación de un Archivo General Municipal, concebido como una plataforma digital integral destinada a centralizar, clasificar y resguardar la documentación histórica producida por todas las áreas operativas y administrativas de la comuna.

La iniciativa apunta a ampliar el alcance del trabajo de preservación documental y a consolidar un sistema capaz de reunir la memoria institucional de la Capital en un único espacio organizado y accesible.

Resguardar la memoria colectiva de Catamarca

La proyección del Archivo General Municipal se vincula directamente con el objetivo de preservar la memoria colectiva local. Según se informó, la propuesta busca garantizar la conservación de todos aquellos registros vinculados al patrimonio arquitectónico de la ciudad, los acontecimientos emblemáticos de su historia y los elementos que constituyen los pilares de la identidad provincial.

La intención es asegurar que esos documentos permanezcan protegidos y disponibles para las futuras generaciones, fortaleciendo los mecanismos de conservación y acceso a la información histórica.

Un referente cultural para el Noroeste Argentino

A partir de la incorporación de herramientas tecnológicas, procesos de digitalización y estándares técnicos de vanguardia, la Hemeroteca Municipal se consolida como un espacio de referencia dentro del ámbito cultural catamarqueño.

La convergencia entre ciencia, preservación patrimonial y conectividad digital permitió posicionar a la institución como uno de los organismos culturales más avanzados y valiosos del Noroeste Argentino (NOA) en materia de protección y divulgación del legado documental.

El proceso de modernización no solo fortalece las condiciones de conservación de los materiales históricos, sino que además elimina barreras físicas para la consulta, ampliando las posibilidades de acceso al conocimiento.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital avanza en una estrategia que combina preservación, innovación tecnológica y acceso público a la información, garantizando el derecho a la memoria y promoviendo la investigación científica en un entorno seguro y sustentable para Catamarca.