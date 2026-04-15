Rige paro de colectivos en Catamarca por 48 horas y hay malestar de los usuarios

Desde las cero horas de este miércoles comenzó a regir en Catamarca un paro total del transporte de pasajeros por 48 horas, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja, en reclamo por el pago de haberes adeudados. La medida fue confirmada por el gremio en un escenario de creciente tensión entre trabajadores y empresas, luego de que no se concretara la acreditación de salarios bajo la escala salarial vigente. Este nuevo conflicto se suma al ya complicado panorama de las restricciones horarias y son los usuarios los que vuelven a quedar en el medio de los enfrentamientos entre patronales y gremios.

El alcance del paro incluye la adhesión de los choferes de las empresas 25 de Agosto, El Nene, La Rubí y G.M. De acuerdo con lo informado, el esquema previsto contempla que la medida se irá levantando a medida que se efectivice el pago de los sueldos, por lo que la normalización podría producirse de forma progresiva según la situación de cada firma.

En contraste, y como ya ocurrió en otras situaciones similares, desde la Cooperativa San Fernando confirmaron que la prestación del servicio será normal, quedando al margen del conflicto.

Un reclamo por salarios fuera de término

El eje central de la protesta está vinculado al incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a marzo, cuyos plazos legales y habituales ya fueron, según el gremio, ampliamente superados. La entidad sindical conducida por Juan Vergara precisó que la decisión de avanzar con la huelga se adoptó luego de constatar que no se respetó el esquema previsto para la cancelación de haberes.

Según lo establecido, los salarios deben abonarse entre el 1 y el 5 de cada mes. Sin embargo, al no haberse cumplido con esa obligación en los sueldos de marzo, la organización gremial resolvió activar una medida de fuerza de fuerte impacto sobre el sistema urbano de pasajeros.

La falta de acreditación en tiempo y forma profundizó así un conflicto que ya se da en medio del malestar cotidiano de los usuarios.

La protesta se suma a la crisis del servicio

El paro encuentra a los pasajeros en un contexto ya complejo por las restricciones horarias vigentes, una situación que continúa generando malestar entre los usuarios del transporte público. La nueva interrupción del servicio se inscribe en ese escenario previo de dificultades, lo que agrava la situación para quienes dependen del colectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o actividades diarias.

El conflicto, según la comunicación formal enviada por el gremio, fue notificado al Ministerio de Trabajo y a la Dirección de Inspección Laboral. La presentación oficial refuerza el carácter institucional de la medida y deja asentado el reclamo por el incumplimiento salarial.

Cómo será el paro durante las próximas 48 horas

La modalidad definida por la UTA es la de paro total sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que implica la paralización completa del servicio por parte de los choferes adheridos.

Este formato supone que no habrá presencia de conductores en las cabeceras, ni salida regular de unidades, ni prestación normal en las líneas alcanzadas.

En términos operativos, esto significa que durante dos días no habrá movimiento regular de colectivos en las empresas adheridas, salvo que se produzca una instancia de negociación o se acrediten los salarios antes del vencimiento del plazo anunciado.

La posibilidad de una normalización gradual

Pese al carácter contundente del paro, el propio gremio dejó abierta la posibilidad de una normalización paulatina del servicio. La clave estará en la efectivización de los pagos adeudados, ya que la conducción sindical aclaró que la huelga se irá levantando a medida que cada empresa cumpla con la acreditación de haberes.

Ese esquema abre la posibilidad de un escenario dinámico durante las próximas horas, en el que algunas líneas podrían retomar la actividad antes que otras dependiendo de la respuesta empresaria.

Mientras tanto, el sistema de transporte de Catamarca afronta 48 horas de fuerte incertidumbre, con varias prestatarias paralizadas, una cooperativa que mantiene la normalidad y miles de usuarios pendientes de la evolución de un conflicto cuyo desenlace está atado, de manera directa, al pago de los salarios de marzo.