La Capital expuso su modelo de desarrollo en el Smart City Expo de Santiago del Estero

La Municipalidad de la Capital tuvo una destacada participación en la quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero, evento que se desarrolla bajo el lema "Fórum Santiago del Estero" y que reúne experiencias vinculadas a innovación, desarrollo urbano y generación de oportunidades desde los gobiernos locales.

La representación catamarqueña estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Lic. Inés Galíndez, quien participó como expositora en la charla denominada "Ciudades que generan oportunidades: innovación, inclusión y empleo desde lo local", desarrollada en el espacio Madre de Ciudades Agora.

Durante la actividad, Galíndez compartió panel con Jessica Borla, coordinadora de la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen, y con María Luján Ferrer, responsable de Programas de Integración Sociolaboral de Sedronar. La moderación estuvo a cargo de Dan Nativ, fundador y CEO de la plataforma tecnológica Quien x mi (qxm.com), herramienta que funciona activamente en la ciudad de Catamarca a través del programa municipal "Tu Capital Conecta".

La presencia de Catamarca Capital en este espacio estuvo centrada en exponer una visión de desarrollo local basada en la articulación entre turismo, empleo, inclusión y planificación estratégica, poniendo énfasis en el rol de los gobiernos municipales como generadores de oportunidades concretas para la comunidad.

El turismo como motor del desarrollo económico

Uno de los principales ejes de la exposición de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico fue el papel del turismo como articulador del desarrollo económico general.

Galíndez explicó la complejidad que implica estructurar un área municipal que integre tanto turismo como desarrollo económico, y definió esa articulación como una propuesta ambiciosa que busca potenciar todas las dimensiones productivas de la ciudad.

"La idea es ambiciosa: poner al turismo como un motor del desarrollo económico general en todas sus aristas", señaló durante su intervención. La funcionaria destacó especialmente la transversalidad de la actividad turística y remarcó que su impacto va mucho más allá de la generación directa de empleo. Según explicó, el turismo moviliza una extensa red de sectores económicos que se benefician de manera indirecta a través de la actividad.

Entre las áreas mencionadas como parte de esa dinámica económica aparecen:

La construcción .

. La decoración .

. Los servicios primarios .

. Los servicios industriales .

. Las actividades extractivas.

En ese marco, Galíndez sostuvo que el empleo indirecto generado por el turismo suele tener un impacto incluso mayor que el empleo directo, debido a la capacidad de la actividad para dinamizar distintas industrias dentro de una localidad.

Inclusión, economía social y oportunidades

Otro de los aspectos desarrollados por la funcionaria estuvo vinculado al carácter inclusivo del turismo y a la diversidad de actores que integran el sector. La secretaria destacó la "gran capilaridad" de la actividad turística y explicó que dentro de ese entramado conviven distintos niveles productivos y sociales, desde emprendedores de la economía social hasta grandes empresas.

En ese sentido, mencionó la participación de:

Cooperativas de artesanos .

. Emprendedores de la economía social .

. Microempresas .

. Pequeñas y medianas empresas .

. Grandes empresas.

Galíndez también puso el foco en el componente humano del turismo y en su capacidad para generar oportunidades laborales inclusivas para distintos segmentos de la población.

Remarcó que se trata de una actividad intergeneracional, donde participan personas de todas las edades y donde existen oportunidades concretas para sectores vulnerables y personas con diversas capacidades. "Es una industria de personas para personas; no hay turismo sin empleo", afirmó.

La importancia de la visión estratégica y la planificación

Durante la charla, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico también fue consultada sobre cuáles son los factores que permiten construir una gestión local orientada a la verdadera creación de oportunidades.

En respuesta, Galíndez sostuvo que el primer elemento indispensable es contar con una visión estratégica clara por parte de quien conduce el municipio. Según explicó, un intendente debe tener claridad tanto sobre la situación actual de la ciudad como sobre el rumbo hacia el cual pretende proyectarla. Para la funcionaria, las oportunidades no aparecen de manera espontánea, sino que requieren conducción política, planificación y capacidad técnica.

Sin embargo, advirtió que la visión política debe estar acompañada por equipos técnicos preparados para actuar desde el inicio de la gestión. En ese sentido, señaló que los tiempos de la administración pública son limitados y que no existe margen para la improvisación ni para comenzar a analizar el territorio una vez iniciado el gobierno.

Galíndez sostuvo que se necesitan profesionales capacitados para abordar el desarrollo local en todas sus dimensiones y remarcó la importancia de trabajar sobre diagnósticos comunitarios precisos.

Diagnóstico, indicadores y control de gestión

En el tramo final de su exposición, la funcionaria capitalina subrayó que el éxito de las políticas públicas depende de la existencia de herramientas concretas de planificación y evaluación. Según detalló, las estrategias de desarrollo deben estructurarse sobre:

Diagnósticos comunitarios precisos .

. Planes de trabajo estrictos .

. Indicadores claros de gestión .

. Indicadores de resultados .

. Indicadores de impacto.

Para Galíndez, estos elementos constituyen la "brújula fundamental" que permite a un gobierno local determinar si las políticas implementadas avanzan en la dirección correcta o si resulta necesario corregir el rumbo.

La participación de Catamarca Capital en el Smart City Expo Santiago del Estero dejó expuesta una visión de gestión basada en la articulación entre turismo, desarrollo económico, inclusión y planificación estratégica, en un escenario donde las ciudades buscan posicionarse como espacios capaces de generar empleo y oportunidades sostenibles desde el ámbito local.