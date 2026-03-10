La Capital fortalece la alfabetización inicial con el programa DALE! en el SEM

Con el objetivo de garantizar que cada niño y niña aprenda a leer y escribir en tiempo y forma, la Municipalidad de la Capital impulsó una nueva instancia de trabajo en el marco del programa DALE! (Derecho a Aprender a Leer y Escribir), una propuesta pedagógica que forma parte del Sistema Educativo Municipal.

La actividad central fue el Primer Encuentro de Trabajo 2026, una jornada que reunió a docentes y equipos educativos con el propósito de analizar los avances del programa y planificar nuevas estrategias para el ciclo lectivo en curso. El encuentro se desarrolló en la Escuela Municipal N° 1 El Principito y contó con la participación activa de docentes de apoyo escolar provenientes de todo el sistema educativo capitalino.

La reunión permitió abrir un espacio de intercambio pedagógico en el que los educadores pudieron compartir experiencias, evaluar resultados y definir nuevas líneas de acción para fortalecer el proceso de alfabetización en las aulas.

El rol del programa DALE! en el sistema educativo municipal

El programa DALE! (Derecho a Aprender a Leer y Escribir) se presenta como una herramienta pedagógica orientada a fortalecer la alfabetización inicial, uno de los ejes centrales del aprendizaje durante los primeros años de escolaridad. La propuesta se distingue por su enfoque de acompañamiento personalizado, dirigido especialmente a estudiantes que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. A través de este esquema, el programa busca brindar apoyo específico y estrategias pedagógicas adaptadas que permitan reforzar la trayectoria educativa de los alumnos.

Entre los aspectos centrales del programa se destacan:

Acompañamiento pedagógico personalizado para estudiantes con dificultades de alfabetización.

Intervenciones educativas específicas orientadas a fortalecer el aprendizaje inicial.

Trabajo coordinado con docentes de apoyo escolar en todo el sistema municipal.

Seguimiento de las trayectorias escolares para evitar rezagos en el proceso educativo.

El objetivo principal es garantizar que los estudiantes adquieran las habilidades básicas de lectura y escritura en los tiempos previstos, evitando que las dificultades iniciales se conviertan en obstáculos permanentes dentro de su formación académica.

Evaluación de metas y planificación del ciclo lectivo

Durante el encuentro, el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico Municipal estuvo a cargo de la coordinación de las actividades y del desarrollo de las instancias de análisis y planificación. La jornada permitió realizar un balance de las metas alcanzadas hasta el momento, además de delinear las acciones estratégicas que se implementarán durante el ciclo lectivo 2026. Este proceso de evaluación constituye una instancia clave para el funcionamiento del programa, ya que permite:

Revisar los resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias pedagógicas.

Identificar los desafíos presentes en los procesos de alfabetización inicial.

Diseñar nuevas acciones que fortalezcan el acompañamiento a los estudiantes.

El intercambio entre docentes y equipos técnicos también contribuyó a fortalecer la coordinación del trabajo educativo dentro del sistema municipal, consolidando una red de apoyo pedagógico orientada a mejorar el aprendizaje en los primeros años escolares.

El compromiso docente como pilar del programa

Durante la jornada, la Licenciada Yanina Del Pino destacó el rol fundamental que cumplen los docentes dentro del programa de alfabetización. Según expresó, el compromiso del cuerpo docente es un factor clave para el éxito de la iniciativa y para garantizar que los estudiantes puedan superar las dificultades que puedan surgir en el proceso de aprendizaje.

"El compromiso de nuestros docentes es la pieza fundamental para que el Plan de Alfabetización Inicial sea un éxito. Su dedicación permite que ningún estudiante se quede atrás, transformando las dificultades en oportunidades de aprendizaje real", señaló Del Pino.

Sus palabras resaltaron el valor del recurso humano del sistema educativo municipal, subrayando que el trabajo cotidiano de los educadores es esencial para lograr resultados concretos en el proceso de alfabetización.

Educación pública y oportunidades de aprendizaje

Las acciones vinculadas al programa DALE! se enmarcan dentro de las políticas educativas impulsadas por la Municipalidad de la Capital. Desde la gestión encabezada por el intendente Gustavo Saadi se plantea como objetivo fortalecer la calidad de la educación pública municipal, especialmente en las primeras etapas del proceso educativo.

En ese sentido, la implementación del programa apunta a nivelar las oportunidades de aprendizaje desde los primeros años de escolaridad, una etapa considerada clave para el desarrollo educativo de los estudiantes.

El enfoque adoptado por el sistema municipal busca asegurar que todos los niños y niñas puedan acceder a las herramientas básicas de lectura y escritura, consideradas fundamentales para el desarrollo académico posterior.

Un paso más en la consolidación del sistema educativo municipal

El desarrollo del Primer Encuentro de Trabajo 2026 del programa DALE! representó una nueva instancia de articulación entre docentes y equipos pedagógicos del sistema educativo capitalino.

A través de estas jornadas, el municipio busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los equipos de apoyo, consolidando una estrategia pedagógica orientada a mejorar los procesos de alfabetización.

Con la participación de docentes de todo el sistema y la coordinación del Equipo de Fortalecimiento Pedagógico Municipal, la iniciativa reafirma la prioridad de garantizar que cada estudiante pueda aprender a leer y escribir en tiempo y forma, consolidando así las bases de su trayectoria educativa futura.