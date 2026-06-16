El Garrahan realizó un trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas

Mayra y Daiana, hermanas gemelas de 14 años, recibieron una nueva oportunidad para continuar creciendo juntas luego de ser sometidas a un complejo procedimiento médico en el Hospital Garrahan.

La historia de ambas está atravesada por una condición de salud que las acompañó desde el nacimiento. Las dos nacieron con una enfermedad genética que, con el paso del tiempo, fue afectando de manera progresiva la función de sus riñones. La evolución de ese cuadro generó la necesidad de una intervención de alta complejidad que permitiera mejorar sus perspectivas de salud y ofrecerles una mejor calidad de vida a largo plazo.

La posibilidad de acceder a ese tratamiento llegó gracias a la aparición de órganos compatibles provenientes de un mismo donante, una circunstancia que permitió a los equipos médicos del Garrahan planificar y concretar una estrategia excepcional para ambas pacientes.

La llegada de esos órganos compatibles abrió una oportunidad única para que las hermanas pudieran recibir el tratamiento que necesitaban de manera simultánea, en un procedimiento coordinado por profesionales especializados.

Un procedimiento de alta complejidad

La intervención realizada por el Hospital Garrahan consistió en un trasplante renal simultáneo para las dos hermanas gemelas. Se trató de una práctica de alta complejidad que requirió la participación coordinada de distintos equipos de salud.

La posibilidad de efectuar ambos trasplantes al mismo tiempo fue posible gracias a que los órganos provenían de un mismo donante y resultaban compatibles con las pacientes. Esta condición permitió organizar una intervención simultánea, una decisión médica orientada a optimizar los resultados y mejorar el pronóstico de las adolescentes.

La concreción de este procedimiento representó un momento decisivo en el tratamiento de las dos adolescentes, quienes atravesaban una situación de salud condicionada por el deterioro progresivo de sus riñones.

La importancia de la donación de órganos

El caso de Mayra y Daiana pone de manifiesto el papel fundamental que cumple la donación de órganos en la vida de pacientes que requieren tratamientos complejos para mejorar su estado de salud.

La posibilidad de contar con órganos compatibles provenientes de un mismo donante hizo posible una intervención que permitió ofrecer a las hermanas una alternativa terapéutica concreta frente a la enfermedad genética que afectaba la función renal de ambas. La disponibilidad de órganos adecuados constituyó un factor determinante para la realización de los trasplantes y para la planificación de una estrategia médica que contempló la situación particular de las dos adolescentes.

Desde el Hospital Garrahan destacaron que historias como la de Mayra y Daiana reflejan el enorme valor que tiene la donación de órganos y el impacto que puede generar en la vida de quienes esperan una oportunidad para mejorar su salud.

Una recuperación acompañada

Tras la realización de los trasplantes, las hermanas continúan atravesando la etapa de recuperación bajo seguimiento médico. Según se informó, tanto Mayra como Daiana presentan una evolución favorable, un dato que representa una señal positiva dentro del proceso posterior a una intervención de esta magnitud.

Durante esta etapa continúan acompañadas por su familia y por los profesionales que estuvieron a cargo de su atención desde el comienzo del tratamiento.

La recuperación constituye una fase fundamental luego de un procedimiento de alta complejidad, motivo por el cual el seguimiento médico y el acompañamiento permanente forman parte del proceso que ambas adolescentes transitan actualmente.