Empresa agroindustrial inauguróen F.M.E un vivero con tecnología de avanzada

La empresa agroindustrial Los Aromos S.A., reconocida como el principal productor de plantas del sector olivícola, inauguró un nuevo invernadero en el departamento Fray Mamerto Esquiú, consolidando una inversión que apunta a fortalecer el entramado productivo de Catamarca y ampliar las capacidades de uno de los establecimientos más importantes del sector.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien participó de la puesta en marcha del invernadero número 17 de la firma, ubicado en la localidad de La Carrera. La nueva infraestructura representa una significativa inversión económica realizada por la empresa y, según se destacó, tendrá un impacto directo en la generación de nuevos puestos de trabajo locales y en el fortalecimiento de la actividad productiva provincial.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el ministro de Gobierno, Alberto Natella; y la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez.

Las autoridades fueron recibidas por el titular de la empresa, José Andrada, y por el fundador del establecimiento, Marco Andrada, quienes compartieron detalles sobre el crecimiento de la firma y los alcances de la nueva inversión.

Un corte de cinta junto a los trabajadores

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el tradicional corte de cinta, que se realizó junto a los empleados de la empresa. La participación de los trabajadores en este acto simbólico reflejó el reconocimiento al esfuerzo colectivo que permitió concretar la nueva etapa de expansión del vivero.

Posteriormente, los propietarios de Los Aromos guiaron a las autoridades en una recorrida por las instalaciones recientemente inauguradas, donde brindaron información detallada sobre las características técnicas del nuevo invernadero, la inversión realizada y las ventajas productivas que aportará a la actividad de la empresa.

La visita permitió observar de cerca el funcionamiento de la flamante estructura y conocer los procesos implementados para optimizar la producción de plantas bajo condiciones controladas.

Tecnología de última generación aplicada a la producción

El nuevo invernadero incorpora un sistema tecnológico de avanzada diseñado para mejorar la eficiencia de los procesos productivos. Según explicó el gerente Andrada, la estructura fue fabricada bajo los más altos estándares internacionales y cuenta con componentes metálicos provenientes de Francia.

Entre las características destacadas de la nueva instalación se encuentran:

Tecnología innovadora de última generación.

Estructuras metálicas fabricadas bajo estándares mundiales.

Materiales provenientes de Francia.

Diseño orientado a optimizar los procesos productivos.

Sistemas enfocados en la eficiencia operativa.

Infraestructura pensada para promover el desarrollo sustentable.

La incorporación de esta tecnología busca potenciar la capacidad productiva del establecimiento y mejorar las condiciones para el desarrollo de cultivos y plantines destinados a distintos segmentos de la actividad agroindustrial.

Un proyecto para expandir el olivo de mesa

Durante la recorrida por el predio, los empresarios presentaron además a las autoridades provinciales el Programa Provincial de Expansión del Olivo de Mesa, una iniciativa destinada a promover el crecimiento del sector y ampliar la base productiva vinculada a esta actividad.

La propuesta tiene como objetivo impulsar el desarrollo de nuevos productores olivícolas y fortalecer la cadena agroindustrial del olivo de mesa en Catamarca. En el documento presentado se destaca que la provincia reúne condiciones especialmente favorables para profundizar su participación en esta actividad.

El proyecto sostiene que "la provincia de Catamarca reúne condiciones excepcionales para consolidar y ampliar su liderazgo en la producción e industrialización de aceitunas de mesa".

Asimismo, plantea un esquema de trabajo basado en la articulación público-privada y contempla la participación conjunta de distintos actores vinculados a la actividad.

Los sectores involucrados en la propuesta son:

El Estado provincial.

El sector viverístico.

Los productores.

La industria.

La iniciativa apunta a generar sinergias entre todos estos actores para promover un crecimiento sostenido de la actividad olivícola.