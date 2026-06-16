Destacada convocatoria en la capacitación sobre el Beato Mamerto Esquiú

Con una importante participación de asistentes, el viernes 12 de junio se desarrolló una jornada de capacitación dedicada al Beato Mamerto Esquiú en el salón de actos de la escuela municipal Fray Mamerto Esquiú, ubicada en la tierra natal del reconocido religioso catamarqueño. La actividad se llevó adelante como parte de las celebraciones y propuestas impulsadas durante el Año Jubilar con motivo del Bicentenario de su nacimiento.

La iniciativa estuvo orientada especialmente a fortalecer el conocimiento y la formación de quienes tienen un vínculo directo con la difusión del patrimonio cultural, histórico y religioso de Catamarca. Por esa razón, la convocatoria estuvo dirigida de manera particular a guías de Turismo, estudiantes de Nivel Superior, docentes, operadores turísticos y agentes vinculados al sector, quienes respondieron con una importante participación a la propuesta académica y profesional.

La capacitación constituyó un espacio de encuentro y reflexión en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú, permitiendo profundizar aspectos de su trayectoria personal, su legado intelectual y espiritual, así como también su influencia en la identidad cultural de la provincia.

Una organización conjunta para promover el conocimiento

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Diócesis de Catamarca y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

La articulación entre ambas instituciones permitió concretar una propuesta formativa destinada a promover un mayor conocimiento sobre una de las figuras más representativas de la historia catamarqueña. La actividad se desarrolló en un contexto especialmente significativo, teniendo en cuenta que forma parte de las acciones conmemorativas por los 200 años del nacimiento del beato.

La elección de la tierra natal de Mamerto Esquiú como escenario de la capacitación otorgó un valor simbólico adicional al encuentro, reforzando el vínculo entre la comunidad local y el legado histórico, religioso y cultural que representa su figura.

Tres exposiciones para comprender la figura del Beato Esquiú

Durante la jornada se abordaron tres ejes temáticos que permitieron analizar diferentes dimensiones de la vida y obra del beato. Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas y referentes que aportaron distintas miradas sobre la trascendencia de Esquiú y su presencia en la historia provincial.

Los temas desarrollados fueron:

"Beato Esquiú: presencia y vigencia en nuestra tierra" , disertación a cargo del Mgter. Mario Vera.

, disertación a cargo del Mgter. Mario Vera. "La construcción de las biografías del Beato Mamerto Esquiú" , exposición ofrecida por el Mgter. Marcelo Gershani Oviedo.

, exposición ofrecida por el Mgter. Marcelo Gershani Oviedo. "La polifacética personalidad y obra del Beato Esquiú", presentación brindada por el Pbro. Lic. Oscar Tapia.

Cada una de las ponencias permitió abordar aspectos específicos de la figura del beato, ofreciendo herramientas de análisis y conocimiento para los participantes.

Un recorrido por la vida y el legado de Esquiú

La capacitación propició un espacio de profundización sobre distintos elementos que conforman la historia y la trascendencia del Beato Mamerto Esquiú.

A través de las exposiciones, los asistentes pudieron acercarse a reflexiones vinculadas con su presencia y vigencia en la actualidad, conocer aspectos relacionados con la construcción de sus biografías y analizar la amplitud de su personalidad y de su obra.

La diversidad de enfoques permitió construir una visión integral sobre la figura del religioso catamarqueño, resaltando los múltiples aspectos que forman parte de su legado y de su influencia en distintos ámbitos.

La propuesta también brindó una oportunidad para fortalecer el trabajo de quienes desempeñan tareas vinculadas al turismo, la educación y la promoción cultural, sectores que cumplen un papel importante en la difusión del patrimonio provincial.

Aporte al patrimonio histórico, cultural y religioso de Catamarca

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el aporte realizado al conocimiento y valoración del patrimonio histórico, cultural y religioso de Catamarca.

La riqueza de las exposiciones desarrolladas por los especialistas contribuyó a profundizar la comprensión sobre la vida y la obra del Beato Mamerto Esquiú, permitiendo que los participantes incorporaran nuevos elementos para interpretar y transmitir la importancia de su legado.

Asimismo, la capacitación favoreció una mayor valoración de los bienes culturales y religiosos asociados a la figura del beato, reforzando su lugar dentro de la identidad catamarqueña y de la historia provincial.