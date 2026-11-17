La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para recibir el próximo fin de semana largo con una programación que combina cultura, gastronomía, recreación, aventura y contacto con la naturaleza. A través de una propuesta distribuida en distintos atractivos de la Capital, la Municipalidad busca ofrecer alternativas tanto para los turistas que visiten la ciudad como para los residentes que deseen aprovechar los días de descanso.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, que invita a disfrutar de las actividades organizadas en tres espacios destacados de la oferta turística local: Casa de la Puna, Pueblo Perdido de la Quebrada y el Ecoparque El Jumeal.

Cada uno de estos atractivos tendrá una programación particular, con experiencias destinadas a distintos públicos. Las propuestas abarcan desde el acercamiento a las tradiciones artesanales y las expresiones culturales de colectividades internacionales hasta las visitas vinculadas con el patrimonio arqueológico, la degustación de productos regionales y las actividades deportivas al aire libre.

La agenda también contempla modificaciones en algunos servicios y excursiones debido a las intensas lluvias registradas en la zona, que obligaron a realizar trabajos en el acceso al yacimiento arqueológico del Pueblo Perdido de la Quebrada.

Casa de la Puna: artesanías, música y culturas del mundo

Uno de los principales puntos de encuentro será Casa de la Puna, donde el sábado 21 y el domingo 22, a partir de las 18 horas, se desarrollará una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas.

La actividad tendrá lugar en la plaza situada frente al atractivo turístico y reunirá a emprendedores y artesanos que exhibirán sus producciones. La feria constituirá un espacio de encuentro para toda la familia, con la posibilidad de conocer y apreciar diferentes trabajos y creaciones realizadas por productores locales.

La programación estará acompañada por espectáculos gratuitos, entre los que se destaca la participación del taller infantil de ensamble musical de la Academia EncontrArte y la presentación de la banda del Colegio Senet, denominada EnClave.

A estas propuestas se sumará el ciclo Encuentros por el Mundo, una iniciativa que permitirá acercarse a las expresiones culturales, las tradiciones y la gastronomía de distintas colectividades, incorporando una dimensión internacional a la agenda turística.

La programación estará distribuida de la siguiente manera:

Sábado: participarán representantes de Japón, Bolivia y la República Democrática del Congo.

Domingo: será el turno de Brasil, Cuba, México y Venezuela.

De esta manera, los visitantes podrán conocer manifestaciones culturales y gastronómicas de siete países, a través de las presentaciones previstas para ambas jornadas.

Casa de la Puna también mantendrá sus habituales visitas guiadas por la Ruta del Telar, una experiencia que permite conocer el trabajo de las artesanas y apreciar las prendas elaboradas mediante técnicas tradicionales. Esta propuesta incorpora el componente artesanal y productivo a las actividades previstas, acercando al público a los procesos de elaboración y a los saberes vinculados con el tejido.

Pueblo Perdido de la Quebrada

El Pueblo Perdido de la Quebrada será otro de los espacios incluidos en la agenda, con un horario de apertura establecido de 8 a 20 horas.

En este atractivo se ofrecerán visitas guiadas en el Centro de Interpretación, donde los visitantes podrán acercarse a la historia y las características de las culturas aborígenes que habitaron esta zona del valle. También estará disponible una experiencia de realidad virtual que permitirá conocer cómo vivían esas comunidades en el territorio.

Sin embargo, las condiciones generadas por las intensas precipitaciones obligaron a introducir modificaciones en la programación. Las lluvias hicieron necesario realizar trabajos en el ingreso al yacimiento arqueológico, motivo por el cual se determinó suspender durante el próximo fin de semana largo tanto las visitas al sitio como determinadas actividades complementarias.

Las propuestas que no se realizarán durante esas jornadas son:

Visitas al yacimiento arqueológico.

Actividades de astroturismo.

Experiencias de fauna silvestre.

Actividad Relatos de Luna Llena.

De esta manera, quienes se acerquen al Pueblo Perdido podrán acceder a las actividades del Centro de Interpretación y a la experiencia de realidad virtual, pero deberán tener en cuenta las suspensiones informadas para el resto de las propuestas.

Gastronomía autóctona y sabores regionales

La visita al Pueblo Perdido de la Quebrada también ofrecerá una alternativa gastronómica mediante La Torradería, tienda de sabores nativos, donde los asistentes podrán degustar productos autóctonos.

El establecimiento abrirá de viernes a domingos, con dos franjas horarias de atención: de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas.

Para realizar consultas o gestionar reservas, se encuentran disponibles los siguientes números telefónicos:

383 440 4192.

383 428 0212.

La propuesta gastronómica complementa el recorrido turístico y permite incorporar productos autóctonos a la experiencia de quienes visiten este sector de la ciudad.

Por otra parte, para quienes busquen actividades vinculadas con el movimiento y el contacto directo con el entorno natural, la Agencia Los Puestos ofrecerá caminatas de trekking por el Arroyo Lascano y el Sendero Lomada de la Aguada.

Estas salidas estarán sujetas a las condiciones climáticas y tendrán costo, con reserva previa. Las caminatas se realizarán los martes, jueves y sábados, a partir de las 15:30 horas.

Las personas interesadas podrán efectuar consultas a través de los siguientes contactos:

383 437-0249.

383 433-7280.

Ecoparque El Jumeal: deportes, naturaleza y aventura

El tercer espacio destacado de la programación será el Ecoparque El Jumeal, una alternativa destinada especialmente a quienes prefieren las actividades recreativas y deportivas al aire libre.

Ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad, el atractivo ofrece diferentes posibilidades para disfrutar del paisaje natural y realizar actividades sobre el espejo de agua y en los sectores naturales que rodean el dique. En el área acuática se podrán realizar paseos en kayaks, hidropedales e hidrobicis, propuestas que permiten recorrer el espejo de agua y disfrutar del entorno desde otra perspectiva.

Para quienes prefieran las actividades terrestres, el Ecoparque también contará con experiencias de trekking, escalada y rappel, incorporando distintas alternativas para quienes buscan movimiento y aventura durante los días de descanso.

La programación tendrá además dos propuestas específicas distribuidas durante el fin de semana:

Sábados: actividades de Huellas Verticales.

Domingos: experiencias de tirolesa.

Estas alternativas están destinadas a quienes deseen sumar adrenalina a su visita y disfrutar de actividades recreativas en contacto con el paisaje natural del dique.

Dónde consultar la agenda turística de noviembre

La Municipalidad informó que la programación completa de las actividades turísticas, culturales y recreativas previstas durante noviembre puede consultarse a través del sitio oficial sfvc.tur.ar y de las redes sociales de SFVC Turismo.

Estos canales reúnen la información sobre las propuestas disponibles en la ciudad y permiten conocer los detalles de las actividades organizadas en los distintos atractivos.

Con una agenda que combina ferias, espectáculos, encuentros culturales, gastronomía, recorridos guiados y experiencias deportivas, San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para ofrecer un fin de semana largo con alternativas para diferentes intereses, teniendo como escenarios principales Casa de la Puna, Pueblo Perdido de la Quebrada y el Ecoparque El Jumeal.