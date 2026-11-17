Después de un año de clases, ensayos y experiencias de expresión artística, los participantes de los talleres culturales estables de la Secretaría de Gestión Cultural de la provincia se preparan para compartir con la comunidad el resultado del trabajo desarrollado durante 2026.

El cierre del ciclo tendrá lugar a través de distintas presentaciones en escenarios de la ciudad, donde cada espacio de formación expondrá las producciones construidas a lo largo del año. Teatro, danzas afrobrasileñas y danza clásica integrarán una programación que permitirá apreciar los aprendizajes, las experiencias colectivas y el recorrido artístico realizado por alumnos y docentes.

Las muestras representan el momento en que los procesos desarrollados dentro de las aulas y los espacios de ensayo llegan al encuentro con el público. Las propuestas reúnen diferentes disciplinas y lenguajes artísticos, con presentaciones que reflejan tanto el trabajo individual de los participantes como las producciones colectivas impulsadas durante el período de formación.

La programación comenzará el viernes 20 de noviembre con la muestra anual del Taller de Teatro y continuará el lunes 23 con la presentación del Taller de Danzas Afrobrasileñas. Finalmente, el miércoles 25 se realizará la muestra del Seminario de Danza Clásica de la Provincia.

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas a todo público, con el propósito de acercar las experiencias de creación y expresión artística a distintos sectores de la comunidad.

El teatro abrirá la programación con obras de dramaturgos argentinos

La primera presentación tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, cuando el Taller de Teatro, coordinado por el profesor Juan Ávalos, realizará su muestra anual en el Salón Auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera.

La actividad comenzará a las 20 horas y tendrá como propuesta central Diálogos selectos, una presentación que combinará textos de dramaturgos argentinos con producciones colectivas elaboradas durante el año.

El recorrido teatral incluirá obras de Alfonsina Storni, Julio Mauricio y Griselda Gambaro, cuyos textos permitirán desarrollar diferentes escenas, personajes y situaciones vinculadas con la vida cotidiana.

La propuesta reunirá distintas expresiones de la dramaturgia argentina y el trabajo creativo realizado por los integrantes del taller. A través de las interpretaciones y las producciones colectivas, los participantes pondrán en escena parte de las experiencias desarrolladas durante las clases y los ensayos.

La función también contará con la participación del grupo Sinvergüenzas y del Seminario de Danza Clásica de la Provincia, que aportará intervenciones de danza a la presentación.

De esta manera, la primera jornada combinará teatro y movimiento, incorporando distintas expresiones artísticas dentro de una misma propuesta escénica.

El encuentro se desarrollará en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, ubicada en San Martín 439, donde el público podrá acompañar el trabajo realizado por los participantes del espacio teatral.

La samba brasileña llegará a la explanada del CATA

La segunda actividad de la programación tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, con la muestra final del Taller de Danzas Afrobrasileñas, dirigido por Mauro Antonio De Souza.

La presentación comenzará a las 19 horas en la explanada del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613.

El eje de la propuesta será la samba brasileña, una expresión que atravesó el proceso de formación desarrollado durante el año y que permitió trabajar diferentes aspectos de sus raíces, su historia y sus características rítmicas.

A lo largo de las clases, los participantes incorporaron progresivamente los ritmos y pasos propios de esta práctica, en un recorrido que combinó el acercamiento a sus fundamentos culturales con el aprendizaje corporal y la construcción de las secuencias de movimiento.

La muestra final permitirá trasladar ese proceso de aprendizaje al escenario y compartir con el público los resultados alcanzados por los alumnos. El trabajo del taller estuvo centrado tanto en el conocimiento de los orígenes y la historia de la samba como en la incorporación gradual de sus elementos expresivos. Por eso, la presentación constituirá una oportunidad para mostrar el recorrido realizado durante el ciclo 2026 bajo la dirección de Mauro Antonio De Souza.

La elección de la explanada del CATA como espacio para el encuentro permitirá desarrollar la actividad en un escenario diferente al de las presentaciones teatrales y de danza clásica, incorporando el movimiento y el ritmo a la programación de cierre.

El Seminario de Danza Clásica presentará un repertorio de ballet

El cronograma continuará el miércoles 25 de noviembre con la muestra final del Seminario de Danza Clásica de la Provincia, que tendrá lugar desde las 20 horas en la Sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, ubicado en San Martín 555.

Bajo la dirección de la maestra Silvana Carsillo, los alumnos presentarán un repertorio integrado por distintas composiciones coreográficas, que permitirá mostrar el trabajo técnico y artístico desarrollado durante el año. Entre las piezas seleccionadas se encuentran la Suite de Aldeanas, fragmentos del primer acto de Giselle, variaciones y un Pas de Deux, además de otras composiciones coreográficas.

La propuesta reunirá diferentes momentos y formas de expresión de la danza clásica, a través de un repertorio que dará cuenta del recorrido realizado por los estudiantes durante las clases y los ensayos.

La presentación contará, además, con la participación del Taller de Teatro como invitado, estableciendo un vínculo entre dos de los espacios artísticos que forman parte de la programación de cierre de la Secretaría de Gestión Cultural.

La presencia del taller teatral permitirá incorporar nuevamente el trabajo interdisciplinario a las muestras, en continuidad con la propuesta del viernes 20, cuando el Seminario de Danza Clásica también participará como invitado de la presentación teatral.

Cronograma de las muestras culturales

Las actividades programadas para el cierre del ciclo 2026 se distribuirán de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre, a las 20: muestra anual del Taller de Teatro, con Diálogos selectos. Salón Auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, San Martín 439.

Lunes 23 de noviembre, a las 19: muestra final del Taller de Danzas Afrobrasileñas, con eje en la samba brasileña. Explanada del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), Sarmiento 613.

Miércoles 25 de noviembre, a las 20: muestra final del Seminario de Danza Clásica de la Provincia, con la Suite de Aldeanas, fragmentos de Giselle, variaciones y un Pas de Deux, entre otras composiciones. Sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, San Martín 555.

Las tres presentaciones tendrán entrada gratuita y serán abiertas a todo público.

Con esta programación, los talleres culturales estables de la Secretaría de Gestión Cultural cerrarán un año de formación, práctica y producción artística, llevando a distintos escenarios de la Capital el resultado de los aprendizajes y las experiencias compartidas durante 2026.