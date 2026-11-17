La situación económica que atraviesan los estudiantes universitarios se refleja en el incremento de las solicitudes de asistencia social dentro de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Durante 2026, la institución amplió considerablemente la cantidad de beneficiarios de sus programas de acompañamiento, con un aumento cercano al 50% en las Becas de Ayuda Económica y de Comedor, como respuesta a una demanda que continúa creciendo.

El escenario fue explicado por el profesor Juan Olás, secretario de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la UNCA, quien describió las dificultades que enfrentan numerosos alumnos para sostener sus estudios y cubrir sus necesidades cotidianas.

"A la mayoría de los estudiantes no les alcanza y no pueden sostenerse sin ayuda", sostuvo el funcionario, al referirse a una realidad en la que los ingresos provenientes de trabajos formales e informales, emprendimientos personales y las propias becas resultan fundamentales para que muchos jóvenes puedan continuar con su formación académica.

El crecimiento de la demanda llevó a la Universidad a reforzar los mecanismos de contención económica y alimentaria. Según explicó Olás, por indicación del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, este año se decidió incrementar casi un 50% la cantidad de beneficiarios de las Becas de Ayuda Económica, además de establecer su compatibilidad con las Becas de Comedor.

La decisión permitió ampliar el alcance de ambos programas y atender a un número mayor de estudiantes que necesitan acompañamiento para afrontar los gastos vinculados con su permanencia en la Universidad.

Las becas de comedor pasaron de 166 a 271 beneficiarios

Uno de los indicadores que permite observar el crecimiento de la asistencia universitaria es la cantidad de estudiantes que acceden a las Becas de Comedor.

De acuerdo con los datos proporcionados por el secretario de Bienestar Universitario, durante 2025 este beneficio alcanzaba a 166 estudiantes, mientras que en el ciclo lectivo 2026 la cifra ascendió a 271 beneficiarios.

El incremento representa una ampliación significativa de la cobertura alimentaria, en un contexto en el que las dificultades económicas impactan directamente sobre las condiciones de permanencia de los alumnos en las aulas universitarias. La alimentación aparece como uno de los aspectos centrales dentro de las políticas de acompañamiento estudiantil. Olás remarcó que garantizar este componente resulta indispensable para que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones adecuadas.

En ese sentido, el funcionario sostuvo: "Entendemos que la alimentación es algo básico para que se puedan dar las condiciones de aprendizaje". La ampliación de las Becas de Comedor responde, precisamente, a esa necesidad de atender situaciones que exceden los gastos estrictamente académicos y que forman parte de las condiciones materiales que permiten a los estudiantes continuar con sus carreras.

Los números de ambos ciclos lectivos muestran la evolución del programa:

2025: 166 beneficiarios de Becas de Comedor.

2026: 271 beneficiarios de Becas de Comedor.

La posibilidad de compatibilizar este beneficio con las Becas de Ayuda Económica constituye otro de los cambios implementados durante el presente ciclo lectivo, permitiendo que los estudiantes puedan recibir ambos tipos de asistencia.

Las Becas de Ayuda Económica también registraron un fuerte crecimiento

La ampliación de la cobertura no se limitó a la asistencia alimentaria. Las Becas de Ayuda Económica también registraron un aumento importante en la cantidad de estudiantes alcanzados. Mientras que durante 2025 este beneficio fue recibido por 231 personas, en 2026 llegó a 341 estudiantes. La diferencia evidencia el crecimiento de las necesidades económicas dentro de la comunidad universitaria y la decisión institucional de ampliar los recursos destinados a la contención social.

Olás destacó que esta expansión se produjo incluso en un escenario complejo para el sistema universitario nacional, atravesado por recortes presupuestarios.

"Pese a los recortes presupuestarios que sufre todo el sistema universitario, se ha destinado mucha más ayuda social y contención para los estudiantes que más lo están requiriendo", expresó.

Los datos de la asistencia económica permiten dimensionar el alcance de la medida:

Becas de Ayuda Económica en 2025: 231 beneficiarios.

Becas de Ayuda Económica en 2026: 341 beneficiarios.

Becas de Comedor en 2025: 166 beneficiarios.

Becas de Comedor en 2026: 271 beneficiarios.

De esta manera, la UNCA incrementó la cantidad de estudiantes alcanzados por sus programas de acompañamiento, tanto en materia de asistencia económica como alimentaria. El funcionario también puntualizó que la Beca de Ayuda Económica otorgada por la Universidad supera casi en un 50% el monto de las becas Progresar, cuyos valores, según indicó, permanecen estancados desde hace tiempo.

La necesidad de asistencia también alcanza a estudiantes del Valle Central

Otro de los aspectos destacados por Olás tiene que ver con los cambios registrados en el perfil de los estudiantes que solicitan ayuda social. Tradicionalmente, el sistema de becas de la UNCA estaba orientado principalmente a brindar contención a los alumnos provenientes del interior provincial o de otras provincias, quienes debían afrontar mayores dificultades para sostenerse lejos de sus hogares y sus familias.

Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse. El secretario explicó que actualmente también existe una cantidad importante de estudiantes del Valle Central que atraviesan inconvenientes económicos para continuar con sus estudios, incluso cuando tienen a su núcleo familiar cerca.

Esta modificación en las características de la demanda muestra que las dificultades para sostener una carrera universitaria no se limitan a quienes deben trasladarse desde localidades alejadas o instalarse en Catamarca para estudiar.

También afectan a jóvenes que viven en el mismo Valle Central y que, pese a contar con sus familias en las cercanías, necesitan recurrir a los mecanismos de asistencia de la Universidad.

La crisis financiera fue identificada por Olás como un factor que indiscutiblemente repercutió en el funcionamiento del área de Bienestar Universitario. No obstante, explicó que la institución mantiene mecanismos de evaluación y seguimiento para detectar las situaciones que requieren acompañamiento.

Evaluaciones profesionales y diálogo con los estudiantes

El secretario señaló que las solicitudes y las situaciones particulares son analizadas por un equipo de profesionales, que mantiene un diálogo constante con referentes estudiantiles y con los alumnos en general. A través de ese contacto, explicó, van surgiendo diferentes casos que permiten identificar necesidades y situaciones de vulnerabilidad. "Las personas son evaluadas por un equipo de profesionales con un diálogo constante con referentes estudiantiles y estudiantes en general. Así van saltando casos y tratamos de contenerlos", indicó.

Este mecanismo permite conocer las dificultades que atraviesan los estudiantes y evaluar las posibilidades de asistencia en función de cada situación.

Olás también mencionó que las necesidades económicas no siempre responden exclusivamente a la falta de ingresos. Existen circunstancias familiares y personales que pueden profundizar las dificultades para sostener una carrera, entre ellas la enfermedad de un integrante de la familia o las responsabilidades vinculadas con la maternidad y la paternidad.

"A la mayoría de los estudiantes no les alcanza y no pueden sostenerse sin la ayuda de un trabajo o emprendimiento y sabemos que muchos atraviesan momentos difíciles como la enfermedad de un familiar, o simplemente la maternidad y/o paternidad", expresó.

De esta manera, el funcionario describió un escenario en el que la asistencia universitaria debe contemplar realidades diferentes, que inciden directamente sobre la continuidad de los estudios y las posibilidades de los jóvenes de completar su formación.