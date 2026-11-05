La Capital presentó su agenda turística para noviembre: todos los eventos

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para vivir un noviembre con una amplia oferta de actividades turísticas, recreativas y culturales, pensadas tanto para visitantes como para vecinos que eligen disfrutar de la Capital y sus atractivos. La agenda fue presentada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, en una propuesta que pone el acento en la naturaleza, los espacios abiertos y el desarrollo de experiencias vinculadas con la identidad catamarqueña.

Durante la presentación, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó el crecimiento y la diversidad de la programación, así como el trabajo articulado con instituciones, emprendedores y distintos sectores de la comunidad. "Cada vez una agenda más nutrida, con más propuestas y, sobre todo, hacia donde estamos apuntando, que es ese turismo de experiencias", expresó, al remarcar la incorporación de actividades novedosas y originales que reflejan la identidad de Catamarca.

Asimismo, señaló que los dos fines de semana largos de noviembre representan oportunidades importantes para el movimiento turístico. En ese sentido, manifestó expectativas favorables para el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, teniendo como antecedente el 70% de ocupación hotelera registrado el año pasado. La funcionaria también proyectó un mes con buen posicionamiento turístico, impulsado por congresos, eventos deportivos, culturales, ferias y exhibiciones.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo Yurquina, explicó que la temática elegida para noviembre es "Naturaleza y aire libre", en consonancia con la llegada de jornadas más cálidas y la posibilidad de aprovechar los espacios verdes y el entorno natural de la ciudad. Además, valoró el compromiso de los emprendedores, artesanos, instructores y prestadores que forman parte de la agenda, destacando que más de 150 personas participan en el desarrollo de las distintas propuestas.

Naturaleza, cultura y experiencias para disfrutar durante todo noviembre

Entre las actividades destacadas se encuentra la Feria Manos Catamarqueñas, que celebrará su aniversario con dos ediciones especiales. La primera tendrá lugar el domingo 8, de 17 a 23 horas, en la Plaza "Luis Alberto Quique Sánchez Vera", frente a la Casa de la Puna, con gastronomía, artesanos, productores, diseñadores y espectáculos artísticos de la talla de Noah Velázquez, Santino Elizondo, Quyay, Luna Catamarqueñas e Instituto Rubinstein. Mientras que la segunda edición en este mes se realizará el sábado 21 y domingo 22, con música, danza y propuestas para toda la familia.

La Casa de la Puna también ofrecerá durante noviembre una destacada experiencia gastronómica y cultural a través de Achalay Empanadas, con peñas los viernes a las 22 horas y los domingos a las 12:30. El espacio invita a disfrutar de comidas regionales, música y danza, además de conocer las actividades vinculadas al tejido artesanal y la tradición catamarqueña, destacándose en el programa el aniversario del Ballet Danzares (domingo 8) y la Peña Zurdo Borjas (viernes13).

En la Casa de la Puna se resalta también el evento "Encuentros por el Mundo" que se llevará a cabo los días Sábado 21 y Domingo 22 en el cual colectividades extranjeras presentarán su cultura e identidad a través de la gastronomía y el arte.

En tanto que, en el Pueblo Perdido de la Quebrada, las propuestas estarán especialmente orientadas al contacto con la naturaleza y el patrimonio ancestral. El sábado 14, de 15 a 18 horas, tendrá lugar el taller intensivo de filigrana "Tejiendo Arte y Tradición", con inscripción previa y costo, mientras que el sábado 21, a las 20 horas, se realizará "Pueblo Perdido Bajo la Luna", una experiencia de astroturismo y conexión con el patrimonio ancestral, gratuita y con cupos limitados.

Por otra parte, el domingo 22, de 17 a 19 horas, se llevará adelante la actividad "Fauna de Pueblo Perdido", destinada a conocer la diversidad de vertebrados de la zona, con especial atención a los mamíferos, sus características y rastros. Ese mismo día, a las 20 horas, se ofrecerá "Relatos de Luna Llena", una experiencia de narración oral bajo la luna, con costo y cupos limitados. Finalmente, el sábado 28, de 15 a 19 horas, se dictará el taller de cerámica "Ritual de noviembre: Estatuillas y altares de barro", a cargo de Belén Arzac. Además, el espacio cuenta con visitas guiadas todos los días, en distintos horarios, para conocer el patrimonio arqueológico y cultural del lugar.

El Ecoparque El Jumeal será otro de los principales puntos de encuentro para disfrutar de la naturaleza y la aventura, con propuestas de trekking, escalada en roca, rappel, tirolesa y alquiler de kayaks e hidropedales. Estas actividades se desarrollan con prestadores habilitados y, en algunos casos, requieren reserva previa.

La agenda contempla, además, recorridos por los principales atractivos patrimoniales y religiosos de la ciudad, como la Gruta de la Virgen del Valle, el Templo y Convento de San Francisco, los museos y la Casa de la Puna. A través del Bus Turístico y de los recorridos guiados a pie, vecinos y visitantes podrán conocer distintos circuitos históricos, arqueológicos, culturales y religiosos.

Ferias, espectáculos y eventos que impulsan el movimiento turístico

Noviembre también estará marcado por una importante programación de eventos culturales, artísticos, deportivos y de turismo de reuniones. Entre ellos se destacan la Expo Jardín, el Primer Desafío de Tararira en el Dique El Jumeal, el IV Congreso de Historia de Catamarca y del NOA, el XVIII Congreso de Estudiantes de Arqueología y el Open del Sur, Encuentro Internacional.

En el plano artístico, la ciudad recibirá espectáculos en el Cine Teatro Catamarca, con presentaciones de Nicolás de Tracy y Noelia Pace, entre otras propuestas. También se sumarán eventos musicales, ferias de emprendedores y actividades culturales distribuidas en distintos espacios de la Capital.

A su vez, el circuito de ferias continuará desarrollándose durante todo el mes en plazas, parques y espacios públicos, con propuestas de artesanías, productos regionales, gastronomía y economía social, promoviendo el trabajo de emprendedores locales y el encuentro con la comunidad.