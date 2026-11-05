Lisa David: la médica que asistió a una pasajera en pleno vuelo junto a Nelson Castro

Una médica tucumana protagonizó una intervención decisiva durante una emergencia sanitaria ocurrida en un vuelo que partió desde Ezeiza con destino a Italia. Se trata de Lisa David, especialista en Ginecología y Climaterio, quien asistió a una pasajera de edad avanzada que sufrió una descompensación cuando el avión se preparaba para aterrizar en Río de Janeiro.

En la asistencia también participó Nelson Castro, periodista y médico, que viajaba en la misma aeronave rumbo a Roma para cubrir la gira del Papa León XIV.

La situación se presentó durante una parada técnica prevista en la ciudad brasileña, antes de continuar el trayecto hacia Italia. La pasajera, que viajaba sola, presentó una marcada alteración de la presión arterial y tenía antecedentes de un bloqueo cardíaco, circunstancias que motivaron la intervención de ambos profesionales.

David y Castro evaluaron el estado de la mujer, controlaron sus parámetros y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla. La atención permitió que la pasajera mostrara una mejoría inicial, aunque los médicos consideraron que todavía no estaba en condiciones de afrontar las otras 13 horas de viaje que restaban hasta llegar a Italia.

La emergencia se desarrolló en un contexto de recursos limitados, debido a que la atención médica a bordo de un avión no dispone de la misma infraestructura que una guardia hospitalaria. Por ese motivo, los profesionales coincidieron en la necesidad de solicitar asistencia especializada al llegar a Río de Janeiro.

La gravedad del cuadro y la decisión de interrumpir el viaje

La intervención de Lisa David se conoció a partir del relato de Nelson Castro, quien explicó que la pasajera había sufrido un bloqueo cardíaco severo y presentaba una presión arterial de 60/30.

El cuadro generó preocupación entre los profesionales que la asistieron, quienes debieron actuar durante el vuelo para intentar estabilizarla y evaluar sus posibilidades de continuar el viaje.

David relató que se acercó a la mujer al advertir que se encontraba descompensada. Al tomarle los signos vitales, identificó la situación y comenzó a asistirla. Poco después se sumó Castro, quien también observó el estado de la pasajera.

"La mujer estaba hipertensa. Le tomé la presión y llegó Nelson Castro. Él también la vio muy pálida. Le preguntábamos qué tomaba y tenía antecedentes de bloqueo", contó la médica. Luego de trasladarla hasta un lugar donde pudieran acostarla, ambos profesionales controlaron sus parámetros y llevaron adelante las maniobras necesarias para estabilizarla.

La respuesta inicial fue favorable, pero la mejoría no significaba que la pasajera estuviera en condiciones de continuar el trayecto aéreo. David advirtió que la situación requería una evaluación médica más completa y que la mujer no podía afrontar otras 13 horas de viaje hasta Italia.

"Se sintió mejor, pero no estaba para seguir el viaje 13 horas más", explicó.

La asistencia continuó en Río de Janeiro

Cuando el avión llegó a Río de Janeiro, los profesionales solicitaron una ambulancia para que la pasajera pudiera recibir atención médica en tierra. La mujer ya se encontraba compensada cuando fue recibida por los médicos brasileños, quienes evaluaron su estado y resolvieron trasladarla e internarla. La decisión fue compartida por Lisa David y Nelson Castro, quienes consideraron que la internación era necesaria ante los antecedentes cardíacos de la pasajera y la gravedad del episodio que había sufrido durante el vuelo.

La médica tucumana explicó que las posibilidades de intervención dentro de una aeronave son limitadas en comparación con las de un establecimiento hospitalario.

"No es lo mismo trabajar arriba de un avión que con toda la infraestructura", señaló. En ese sentido, David consideró que, si la emergencia hubiera ocurrido durante el cruce del océano Atlántico, probablemente habría sido necesario regresar a Río de Janeiro debido a la gravedad del cuadro.

La intervención permitió que la pasajera recibiera atención inicial durante el vuelo y luego quedara bajo el cuidado de un equipo médico local, que resolvió su internación.

El reconocimiento de Lisa David al trabajo conjunto con Nelson Castro

Más allá de la complejidad de la emergencia, Lisa David destacó especialmente la actitud de Nelson Castro durante la asistencia a la pasajera. La médica valoró la coordinación entre ambos profesionales y la manera en que el periodista y médico se involucró en la atención de la mujer, tanto en el trato personal como en el desarrollo de las maniobras necesarias para estabilizarla.

David describió a Castro como una persona de una "humildad y una humanidad impresionante", y recordó la forma en que ambos lograron trabajar de manera conjunta ante una situación que requería una respuesta inmediata.

"Un caballero, desde cómo la trató a la señora, cómo compaginamos los esfuerzos y atenderla", expresó. El propio Castro había relatado la situación a sus compañeros de TN y Radio Rivadavia. En su descripción, explicó que la pasajera había sufrido un bloqueo cardíaco severo y que estuvo al borde de un paro.

También destacó que lograron estabilizarla hasta la llegada del equipo de emergencias que posteriormente la trasladó al hospital. El episodio, que inicialmente tomó repercusión pública a través del relato del periodista, también permitió conocer la participación de la médica tucumana y el trabajo conjunto que desarrollaron durante la emergencia.

Quién es Lisa David, la médica formada en Tucumán

Lisa David es una profesional de la medicina formada en la Universidad Nacional de Tucumán. Se especializó en Ginecología y actualmente trabaja en el área de climaterio.

La médica tiene consultorio en Yerba Buena, donde desarrolla su actividad profesional. El viaje a Roma que terminó con su participación en la emergencia había sido postergado y finalmente se organizó durante las últimas semanas. David contó que se encontró con Nelson Castro y con parte del equipo periodístico que viaja para cubrir las actividades del Papa en el aeropuerto.

La intervención durante el vuelo constituyó una situación excepcional dentro de su experiencia profesional, que habitualmente se desarrolla en el ámbito de la atención ginecológica y del climaterio. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria, la médica respondió desde sus conocimientos y su formación, sumándose a la asistencia de una pasajera que presentaba un cuadro delicado.