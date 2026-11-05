Verano en El Rodeo: fortalecen el sistema de prevención ante posibles emergencias

La Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, encabezó una reunión técnico-operativa en la localidad de El Rodeo, con la participación de autoridades municipales y representantes de distintos organismos vinculados con la gestión de emergencias. La jornada estuvo orientada a fortalecer las acciones preventivas y avanzar en la organización de los mecanismos de respuesta ante posibles contingencias durante la próxima temporada estival.

El encuentro se desarrolló sobre tres ejes principales: la preparación para el verano y el seguimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal y el fortalecimiento del sistema de monitoreo y coordinación ante situaciones de emergencia.

La iniciativa apunta a consolidar una planificación anticipada, con la participación de las distintas áreas que podrían intervenir ante un evento adverso. En ese marco, las autoridades analizaron la importancia de establecer mecanismos de articulación que permitan actuar de manera organizada frente a escenarios que puedan comprometer la seguridad de la población.

Durante la reunión, el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, destacó la necesidad de trabajar con anticipación ante las posibles situaciones que podrían presentarse durante el verano, especialmente frente a fenómenos como las crecidas de ríos y las lluvias intensas.

"Hay que trabajar con tiempo y por eso estamos todos acá", expresó el jefe comunal, al remarcar la importancia de la participación conjunta de las instituciones y organismos involucrados en la prevención.

La conformación del COE Municipal

Uno de los principales aspectos abordados durante la jornada fue la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal, una estructura destinada a organizar y coordinar la intervención de los distintos organismos durante una emergencia y en las tareas posteriores al evento.

El director provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos explicó que la puesta en funcionamiento del comité permitirá establecer una coordinación entre las instituciones que deban actuar ante una situación adversa. La organización del COE constituye una de las herramientas centrales de la planificación, debido a que permitirá articular las intervenciones y ordenar las acciones de respuesta de acuerdo con las necesidades que surjan durante una emergencia.

En ese sentido, la planificación contempla tanto la actuación durante el desarrollo de un evento como las tareas que deban realizarse una vez superada la situación crítica. La participación de los distintos organismos será fundamental para consolidar un esquema de trabajo conjunto.

Asimismo, se explicó que, ante una emergencia que requiera la activación del comité, el COE funcionará en la oficina del Sistema de Alerta Temprana que Protección Civil dispone en El Rodeo.

El organismo será encabezado por el intendente municipal y contará con la participación de las instituciones y áreas que deban intervenir, de acuerdo con las características de la emergencia.

El fenómeno ENOS y el funcionamiento del SINAME

Durante la presentación técnica también se expusieron los avances en el seguimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), como parte de las tareas de monitoreo y evaluación de posibles escenarios para la temporada estival.

En ese contexto, se presentó el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), una herramienta del Ministerio de Seguridad Nacional integrada en el ámbito de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El sistema permite acceder a información vinculada con amenazas, alertas y eventos adversos registrados en distintos puntos del país. Los datos disponibles constituyen un recurso para evaluar posibles escenarios, anticipar riesgos y planificar las acciones necesarias junto a los organismos competentes.

La utilización de esta herramienta se incorpora al esquema de prevención que se busca fortalecer en El Rodeo, mediante la articulación entre los sistemas de monitoreo y las estructuras locales de respuesta.

El seguimiento de las amenazas y la disponibilidad de información permiten avanzar en una planificación que contemple los posibles riesgos, especialmente ante situaciones de lluvias intensas y crecidas de ríos, señaladas durante el encuentro como escenarios que requieren especial atención durante el verano.

Un simulacro para poner a prueba los mecanismos de respuesta

Como continuidad de la instancia de planificación desarrollada en El Rodeo, se anunció la realización de un simulacro de actuación durante la última semana de noviembre. La actividad tendrá como propósito poner en práctica los mecanismos de coordinación y respuesta previstos, con el objetivo de avanzar en la preparación de los organismos que podrían intervenir ante una emergencia.

El simulacro permitirá trabajar sobre los procedimientos establecidos y fortalecer la articulación entre las distintas instituciones participantes. La actividad se enmarca en el proceso de preparación territorial impulsado por Protección Civil, que contempla tanto la organización de los comités como el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo.

La planificación anticipada constituye, de esta manera, uno de los componentes centrales de las acciones previstas para la temporada estival, con el objetivo de consolidar una respuesta coordinada ante posibles situaciones adversas.

Protección Civil extenderá las reuniones a otros municipios

La Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos continuará desarrollando reuniones técnico-operativas con otros municipios de la provincia, como parte de la estrategia destinada a fortalecer la preparación territorial.

Las próximas instancias de trabajo se realizarán con municipios de Capayán, Pomán y Andalgalá, con el propósito de avanzar en la planificación y reforzar la articulación entre los organismos que intervienen en la gestión del riesgo.

La continuidad de estas reuniones permitirá extender el trabajo de coordinación a distintas jurisdicciones, en el marco de las acciones impulsadas por la Secretaría de Seguridad a través de Protección Civil.

El objetivo es fortalecer las capacidades de los municipios y consolidar mecanismos de intervención conjunta que permitan anticiparse a los riesgos y mejorar la respuesta ante eventuales emergencias.

Los organismos que participaron del encuentro

La reunión técnico-operativa contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del sistema sanitario, fuerzas de seguridad y organismos vinculados con los servicios públicos.

Entre los participantes estuvieron:

Armando Seco Santamarina, intendente de El Rodeo.

Gabriela Coll, secretaria de Turismo.

CPN Brian Lascano, secretario de Hacienda.

Equipos de distintas áreas municipales.

Dr. Luis Castro, director del Área Programática N.º 16.

Analía Arce, jefa de servicio.

Representantes de Bomberos de la Policía.

Integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER).

Personal de EC SAPEM.

La participación de estos sectores permitió abordar la planificación desde una perspectiva de coordinación entre las áreas municipales y los organismos que podrían intervenir ante una situación de emergencia.