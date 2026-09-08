La Capital puso en valor la plazoleta "Alto Paraná" y renovó el entorno del B° Marcos Avellaneda

En la tarde de este lunes, la Municipalidad de la Capital dejó formalmente inauguradas las obras de puesta en valor de la plazoleta "Alto Paraná", ubicada en el barrio Marcos Avellaneda, en la zona este de la ciudad. El acto contó con la participación del intendente municipal, Gustavo Saadi, funcionarios de la comuna y vecinos del sector.

La intervención tuvo como eje la recuperación y mejora de un espacio verde que forma parte del entorno cotidiano de los habitantes del barrio. Los trabajos incorporaron distintas tareas destinadas a renovar el lugar y dotarlo de infraestructura comunitaria, con una intervención que, además de modificar las condiciones físicas de la plazoleta, incorporó un componente de fuerte significado para los vecinos: una gruta dedicada a la Virgen del Valle.

La construcción de este espacio religioso fue impulsada de manera conjunta con la comunidad, a partir de un pedido planteado por los propios vecinos. De esta manera, la puesta en valor de la plazoleta no quedó limitada a una obra de infraestructura urbana, sino que incluyó también una iniciativa surgida de las necesidades y expectativas expresadas por quienes viven en el sector.

Tras el tradicional corte de cintas, Saadi explicó el origen del proyecto y recordó los planteos que había recibido durante la campaña. "Durante la campaña los vecinos pedían esta pequeña plazoleta, pero al mismo tiempo tener a la Virgen del Valle cerca, por eso hicieron esta grutita", señaló el intendente al referirse a la iniciativa.

Forestación, pavimento e iluminación LED

La recuperación de la plazoleta "Alto Paraná" se complementó con una serie de trabajos realizados en su área de influencia, particularmente en el sector relacionado con el arroyo Fariñango.

Saadi detalló que la intervención comenzó a extenderse hacia ese sector, donde se realizaron distintas tareas para poner en condiciones el entorno. Entre ellas, destacó las acciones de forestación, la recuperación de la calle y el recambio del sistema de iluminación.

"Comenzamos a trabajar para este lado del arroyo y pusimos en condiciones este lugar", explicó el jefe comunal. En ese marco, señaló que todavía quedan algunos trabajos por completar, aunque remarcó el alcance de las obras realizadas. El estado previo de la calle fue uno de los aspectos señalados por el intendente al describir la intervención. Según explicó, se encontraba "bastante deteriorada", por lo que la repavimentación formó parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones generales del sector.

Una intervención que excede los límites de la plazoleta

La obra de puesta en valor de "Alto Paraná" se inscribe, de acuerdo con lo expresado por el jefe comunal, dentro de una intervención más amplia sobre el entorno inmediato. La forestación, la repavimentación y la incorporación de iluminación LED permiten conectar la recuperación del espacio verde con mejoras sobre las condiciones de circulación y habitabilidad de la zona.

El trabajo sobre el área próxima al arroyo Fariñango aparece así como un componente complementario de la intervención principal. El objetivo señalado por Saadi fue poner en condiciones el lugar y mejorar el entorno del barrio, atendiendo tanto las necesidades vinculadas con el espacio público como aquellas relacionadas con la circulación.

La incorporación de iluminación LED constituye, en ese esquema, otro de los elementos centrales de la renovación. El recambio alcanzó a toda la luminaria de la zona intervenida, según precisó el intendente.

A esto se suma la forestación realizada en el sector, una tarea que apunta a acompañar la recuperación física del espacio verde y su integración con el entorno urbano.

El pedido de los vecinos como punto de partida

Uno de los aspectos destacados por Saadi durante la inauguración fue que la obra tuvo su origen en un planteo realizado directamente por los vecinos durante la campaña.

La solicitud contemplaba la necesidad de contar con una pequeña plazoleta, pero también incorporaba el deseo de disponer de un espacio cercano destinado a la Virgen del Valle. Esa demanda terminó reflejándose en el proyecto mediante la construcción de la gruta.

El propio intendente explicó que ambas necesidades fueron planteadas de manera conjunta: la recuperación de la plazoleta y la posibilidad de contar con la imagen de la Virgen del Valle en ese espacio. La construcción de la gruta fue, finalmente, una iniciativa impulsada junto con la comunidad.

De esta forma, la intervención combinó la recuperación de infraestructura urbana con una expresión surgida del propio barrio. La presencia de los vecinos durante el acto inaugural acompañó la formalización de una obra que había sido reclamada durante la campaña y que ahora quedó incorporada al espacio público de la zona este.