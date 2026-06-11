En Los Varela, primer taller participativo para el Corredor Cumbre de Narváez

La construcción del Corredor Turístico Cumbre de Narváez dio un paso importante con la realización del primer taller participativo destinado a impulsar este proyecto considerado estratégico para el desarrollo turístico provincial. La actividad reunió a diversos actores de la comunidad con el propósito de generar un espacio de intercambio, reflexión y planificación colectiva en torno a las oportunidades que ofrece el territorio.

El encuentro se desarrolló el miércoles 10 de junio a las 14:30 horas en la Escuela Secundaria N° 35 de Los Varela. La convocatoria contó con la participación de prestadores de servicios turísticos, estudiantes y vecinos de las localidades de Los Varela, El Bolsón, Las Chacritas, Los Talas y Singuil, quienes se sumaron a esta primera instancia de trabajo vinculada al diseño y consolidación del corredor.

La jornada se enmarcó dentro de las acciones impulsadas para la puesta en marcha del Corredor Turístico Cumbre de Narváez, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo turístico de la región a partir de la participación activa de los distintos sectores que integran la comunidad.

Una construcción con participación comunitaria

Durante la apertura del encuentro, el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez, y el director provincial de Desarrollo y Oferta Turística, Gonzalo Nieto, pusieron el foco en la importancia de la participación de la comunidad en cada una de las etapas del proceso. Ambos funcionarios coincidieron en que la puesta en valor del Corredor Cumbre de Narváez requiere una amplia representatividad de los actores sociales vinculados a los territorios de Los Varela y Aconquija, entendiendo que el desarrollo turístico debe construirse a partir de las voces, experiencias y conocimientos de quienes habitan la región.

En ese marco, remarcaron que la participación de vecinos, estudiantes y prestadores de servicios resulta fundamental para diseñar una propuesta turística que exprese de manera genuina la identidad local y que permita visibilizar las potencialidades existentes en cada una de las comunidades involucradas.

La convocatoria a sectores diversos respondió precisamente a esa necesidad de generar un espacio amplio de diálogo y construcción colectiva, donde cada actor pueda aportar su mirada sobre los recursos, oportunidades y desafíos asociados al desarrollo del corredor.

Un corredor estratégico para la provincia

La realización de este primer taller forma parte de un proceso más amplio orientado a consolidar el Corredor Turístico Cumbre de Narváez como una herramienta de desarrollo para la región.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades locales y a promover una planificación que contemple la participación de los diferentes sectores vinculados a la actividad turística y al desarrollo comunitario. Entre los actores presentes se encontraron:

• Prestadores de servicios turísticos.

• Estudiantes.

• Vecinos de Los Varela.

• Vecinos de El Bolsón.

• Vecinos de Las Chacritas.

• Vecinos de Los Talas.

• Vecinos de Singuil.

La diversidad de participantes permitió reunir distintas perspectivas sobre el territorio y avanzar en la construcción de una visión compartida respecto del futuro del corredor.

Articulación entre sectores para potenciar el desarrollo

Durante la jornada también se destacó la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales y comunitarios para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto.

En ese sentido, Gonzalo Nieto subrayó que "la consolidación del corredor como un atractor turístico y de desarrollo exige el fortalecimiento de los vínculos y la articulación entre los sectores público, privado, académico y comunitario".

La definición plantea una estrategia basada en la cooperación entre distintos actores, entendiendo que el desarrollo del corredor requiere del trabajo conjunto de organismos públicos, emprendimientos privados, instituciones académicas y organizaciones de la comunidad.

La articulación entre estos sectores aparece como uno de los pilares para avanzar en la consolidación de una propuesta turística capaz de generar oportunidades de desarrollo y de potenciar los recursos existentes en la zona.