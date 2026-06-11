Mañana se celebra la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

La comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús vive con intensidad el mes especialmente dedicado a su Santísimo Patrono, en el marco de una programación que reúne celebraciones litúrgicas, expresiones de fe y actividades comunitarias destinadas a fortalecer la participación de los fieles.

Las distintas propuestas vienen desarrollándose a lo largo de estas semanas con una importante presencia de la comunidad parroquial, que acompaña cada una de las convocatorias organizadas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Las actividades incluyen momentos de oración, celebraciones eucarísticas, visitas a diferentes comunidades y encuentros fraternos que forman parte de la preparación espiritual de los fieles.

Dentro de este calendario, la fecha más significativa llegará con la celebración de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, considerada el acontecimiento central de este tiempo especial para la comunidad parroquial.

La celebración central de la Solemnidad

Este viernes 12 de junio, a las 19.00, se llevará a cabo la Santa Misa de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una celebración que marcará uno de los momentos más importantes del programa previsto para este mes.

Durante la Eucaristía se concretará además un hecho particularmente significativo para quienes han transitado un proceso de preparación espiritual. En esa ocasión, las personas que previamente realizaron la solicitud correspondiente y completaron su preparación efectuarán su Consagración, integrando este compromiso personal a la celebración litúrgica central.

La ceremonia reunirá así dos dimensiones fundamentales de la vida parroquial: la celebración comunitaria de la Solemnidad y la manifestación de fe de quienes darán este paso especial mediante la Consagración.

Oración y celebración diaria

Las actividades del mes se sostienen a través de un programa permanente que se desarrolla todos los días y que permite a los fieles mantener un espacio cotidiano de encuentro espiritual.

El cronograma diario contempla:

• 18.15: Rezo del Mes del Sagrado Corazón de Jesús.

• 19.00: Celebración de la Santa Misa.

Estas actividades constituyen el eje central de la programación religiosa y acompañan el resto de las iniciativas previstas para las distintas jornadas del mes.

Visitas a las comunidades y encuentro fraterno

Además de las celebraciones litúrgicas, el programa incluye recorridos de la imagen del Sagrado Corazón por distintas comunidades, acercando la devoción a diversos sectores y promoviendo la participación de los fieles.

El sábado 13 se desarrollará una intensa jornada que comenzará a las 10.30 con la visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de Bajo Hondo. Posteriormente, entre las 11.30 y las 17.00, se realizará una peña comunitaria, generando un espacio de encuentro y convivencia para los participantes.

Ese mismo día, a las 17.00, la imagen visitará la Comunidad de San Cayetano, continuando así el recorrido previsto dentro del programa pastoral. Las visitas continuarán el domingo 14, cuando a las 10.00 la imagen del Sagrado Corazón llegará a la Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio Monte Cristo.

Más adelante, el domingo 21, también a las 10.00, se concretará la visita a la Comunidad del Divino Niño, en el barrio Villa Eumelia, ampliando la presencia de esta expresión de fe en distintos sectores de la comunidad.

Una celebración especial para los enfermos

El cronograma contempla además una jornada dedicada especialmente a quienes atraviesan situaciones de enfermedad. El viernes 19, a las 19.00, se celebrará una Santa Misa con la Unción de los enfermos, uno de los momentos destacados dentro de la programación religiosa del mes. La celebración permitirá que los fieles participen de esta instancia litúrgica especialmente destinada a quienes requieren acompañamiento espiritual en medio de dificultades de salud.

El cierre solemne del Mes del Sagrado Corazón

Las actividades culminarán el domingo 28 con una jornada especial que marcará la Culminación Solemne del Mes del Sagrado Corazón de Jesús.

La programación de cierre comenzará a las 17.00 con la Procesión con la Imagen del Sagrado Corazón, cuya salida está prevista desde la Iglesia de San Cayetano. Posteriormente, a las 18.00, se celebrará la Santa Misa, momento central de la jornada conclusiva.

Finalmente, a las 19.00, la comunidad compartirá una instancia de encuentro fraterno mediante una actividad de recreación y chocolate comunitario, poniendo fin a un mes de celebraciones religiosas, visitas pastorales y actividades destinadas a fortalecer la vida espiritual y comunitaria de los fieles.

De esta manera, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús continúa desarrollando un amplio programa de actividades que combina oración, celebraciones litúrgicas, recorridos pastorales y espacios de encuentro, culminando con una jornada solemne que reunirá a la comunidad para cerrar el mes dedicado a su Santísimo Patrono.