La Catedral Basílica informó que este viernes permanecerá cerrada durante las horas de la tarde debido a la realización de trabajos de limpieza y acondicionamiento del templo, en el marco de los preparativos para las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle.

La medida responde a la necesidad de llevar adelante las tareas de puesta en condiciones del principal templo religioso, de cara al inicio de las celebraciones marianas, previstas para este domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con lo comunicado a la comunidad, las actividades de limpieza y acondicionamiento implicarán una modificación en el cronograma habitual de las celebraciones religiosas durante la jornada del viernes. Por ese motivo, no se desarrollarán las Misas vespertinas que habitualmente están previstas para las 18 y las 20.

La disposición alcanza específicamente a las actividades de la tarde, mientras que las celebraciones eucarísticas de la mañana se realizarán con normalidad, de acuerdo con los horarios establecidos.

Los horarios de las celebraciones eucarísticas

Como consecuencia del cierre vespertino del templo, quienes deseen participar de las celebraciones religiosas durante este viernes deberán tener en cuenta que únicamente habrá Misas durante la mañana.

El cronograma previsto para la jornada contempla tres celebraciones:

7.00: primera celebración eucarística.

9.00: segunda celebración eucarística.

11.00: tercera celebración eucarística.

En tanto, quedarán suspendidas las Misas correspondientes a los siguientes horarios:

18.00: celebración vespertina suspendida.

20.00: celebración vespertina suspendida.

De esta manera, la actividad religiosa en la Catedral Basílica estará concentrada durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde el edificio permanecerá cerrado para permitir el desarrollo de los trabajos previstos.

La comunicación busca que los fieles y la comunidad en general puedan organizar su asistencia y contemplar con anticipación los cambios establecidos para esta jornada, especialmente quienes habitualmente concurren a las celebraciones de las 18 y las 20.

Los preparativos para las fiestas de la Pura y Limpia Concepción del Valle

Las tareas de limpieza y acondicionamiento se realizan como parte de la organización de las festividades en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, cuyas actividades centrales comenzarán este domingo 29 de noviembre.

La preparación del templo constituye una de las instancias previas al inicio de las celebraciones, que tendrán como momento destacado la Bajada de la Sagrada Imagen, programada para las 19.00.

Este acontecimiento marcará el comienzo de las fiestas marianas y convocará a la comunidad en torno a las actividades religiosas previstas en honor de la Virgen del Valle.

En ese contexto, los trabajos que se desarrollarán durante la tarde del viernes tienen como finalidad acondicionar la Catedral Basílica para el inicio de las festividades. La interrupción temporal de las actividades vespertinas permitirá disponer del espacio para realizar las tareas de limpieza previstas antes de la jornada inaugural.