Los chicos, las apuestas y el mundial: "Le roban la tarjeta a los padres desde temprana edad"

La Copa del Mundo 2026 podría convertirse en el evento deportivo más apostado de la historia, con un volumen superior a los 50.000 millones de dólares a nivel internacional. Especialistas advierten que el crecimiento de las apuestas online también alcanza a adolescentes y jóvenes, cada vez más expuestos a plataformas digitales desde edades tempranas.

Cada edición de la Copa del Mundo genera un enorme movimiento económico y social alrededor del fútbol. Sin embargo, junto con el interés deportivo también crece otro fenómeno que preocupa a especialistas y familias: el avance de las apuestas online, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

En el marco del Mundial 2026, las proyecciones de la industria anticipan cifras sin precedentes. Distintas estimaciones señalan que el torneo podría superar los 50.000 millones de dólares en apuestas a nivel internacional, transformándose en el evento deportivo más apostado de la historia.

El contexto resulta excepcional no sólo por el volumen económico que moviliza el campeonato, sino también por las características de esta edición. Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, factores que amplían considerablemente la cantidad de encuentros disponibles para apostar y multiplican las oportunidades de interacción con las plataformas de juego.

Los antecedentes recientes muestran una tendencia que preocupa. Durante el Mundial de Qatar 2022, la cantidad de apostadores de fútbol registró un incremento del 106% respecto del mes previo al torneo, mientras que el volumen total de apuestas creció alrededor de un 57%, de acuerdo con análisis realizados sobre cientos de miles de usuarios.

El impacto entre adolescentes y jóvenes

Más allá de las cifras globales, uno de los aspectos que genera mayor inquietud es la creciente participación de personas jóvenes en las apuestas online. Una encuesta nacional reveló que el 16% de las personas de entre 16 y 29 años realiza apuestas online, un porcentaje que prácticamente duplica el promedio general de la población, ubicado en el 9%.

Estos datos muestran que los sectores más jóvenes aparecen especialmente expuestos a una actividad que encuentra en los teléfonos celulares y en los dispositivos electrónicos una vía de acceso permanente.

La disponibilidad constante de plataformas digitales, sumada a la masificación del uso de internet y de los teléfonos inteligentes, ha modificado los hábitos de consumo y entretenimiento de millones de personas. En ese escenario, las apuestas deportivas se presentan como una alternativa fácilmente accesible, particularmente durante eventos de enorme repercusión mundial como una Copa del Mundo.

La advertencia de una especialista

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la psicóloga Clara Raznoszczyk Schejtman analizó las causas que favorecen el acercamiento temprano de menores a las apuestas online y advirtió sobre el papel que cumplen los entornos familiares y digitales.

Según explicó, el acceso cada vez más temprano a dispositivos electrónicos, combinado con determinadas conductas observadas en los adultos, genera condiciones que pueden facilitar la aparición de estas prácticas.

"Siempre se recomienda supervisar el uso de pantallas en todas las edades. Los chicos no pueden manejar libremente estos dispositivos sin acompañamiento de los adultos", sostuvo la especialista. Para Raznoszczyk Schejtman, el problema no se limita únicamente al acceso a la tecnología, sino también a los modelos de comportamiento que los menores observan dentro de sus propios hogares.

La reproducción de conductas observadas en el hogar

Uno de los aspectos más sensibles señalados por la profesional tiene relación con la imitación de hábitos por parte de niños y adolescentes. "Los chicos empiezan a robarle la tarjeta a los padres para apuestas ilegales desde temprana edad porque una vez vieron cómo el padre usó la tarjeta", afirmó.

La observación pone de relieve la influencia que tienen las conductas de los adultos sobre los menores y cómo determinadas prácticas pueden ser interpretadas como normales o aceptables cuando forman parte del entorno cotidiano.

La especialista explicó que los jóvenes suelen reproducir comportamientos que observan regularmente y que, por ese motivo, el acompañamiento familiar adquiere una importancia central en la prevención.

Más acompañamiento y menos prohibiciones aisladas

Frente a este escenario, Raznoszczyk Schejtman consideró que las respuestas no deben basarse únicamente en prohibiciones. Según indicó, los adultos deben involucrarse activamente en la vida cotidiana de los chicos y ofrecer alternativas que resulten atractivas para competir con el atractivo de las pantallas y las plataformas digitales.

"La participación de los adultos es fundamental. No alcanza con decir que algo está prohibido. Es necesario ofrecer alternativas atractivas, actividades recreativas, juegos compartidos o espacios de encuentro que resulten interesantes para los chicos", explicó.

La psicóloga planteó que el acompañamiento familiar constituye una herramienta clave para prevenir conductas problemáticas vinculadas al juego online.

Los efectos de la exposición permanente a las pantallas

Otro de los puntos abordados por la especialista fue el impacto que puede generar la exposición constante a estímulos digitales desde edades tempranas.

Según señaló, muchos niños y adolescentes desarrollan una menor capacidad de interés frente a actividades más simples debido a que están habituados a niveles de estimulación mucho más elevados. "Cuando las pantallas aparecen desde edades muy tempranas, muchos chicos pierden interés rápidamente por propuestas más simples porque están acostumbrados a niveles de estimulación mucho más altos", sostuvo.

Además, recomendó reforzar los controles parentales y destacó la importancia de que los adultos conozcan las claves y movimientos digitales de sus hijos adolescentes.

"La privacidad debe construirse desde la confianza, pero los padres tienen que poder intervenir si detectan alguna situación preocupante", explicó.

Un desafío que excede a las apuestas

La preocupación de los especialistas no se limita exclusivamente al juego online. Raznoszczyk Schejtman señaló que el uso excesivo de plataformas digitales también puede relacionarse con otros problemas que afectan a las nuevas generaciones. Entre ellos mencionó:

• Problemas de ansiedad.

• Dificultades en la comunicación verbal.

• Menor capacidad para desarrollar herramientas de reflexión.

• Menor capacidad de simbolización.

En medio de un Mundial que podría batir todos los récords de apuestas a nivel internacional, las advertencias de los especialistas vuelven a poner el foco sobre el rol de las familias, la supervisión de los dispositivos electrónicos y la necesidad de acompañar a niños y adolescentes en un entorno digital cada vez más presente en la vida cotidiana.