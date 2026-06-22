Refuerzan el control focal en la Capital para prevenir el dengue: los barrios afectados

El Ministerio de Salud de la provincia continuará durante la próxima semana con las tareas de prevención destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya.

En ese marco, la cartera sanitaria confirmó un nuevo cronograma de operativos de control focal que se desarrollarán en distintos sectores de la Capital entre el lunes 22 y el viernes 26 de junio.

Las acciones estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y contarán además con la participación de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, en una tarea conjunta orientada a fortalecer las medidas preventivas en los barrios alcanzados por el operativo.

El objetivo de estas intervenciones es sostener la vigilancia y el control sobre los espacios donde podrían desarrollarse criaderos del mosquito transmisor, una estrategia que forma parte de las acciones permanentes impulsadas por las autoridades sanitarias para reducir los riesgos asociados a estas enfermedades.

Operativos programados durante toda la semana

Según informó el Ministerio de Salud, los trabajos se extenderán durante cinco jornadas consecutivas y abarcarán distintos horarios para facilitar el desarrollo de las tareas en los domicilios y sectores incluidos en el cronograma. Las brigadas realizarán controles focales:

• Desde el lunes 22 de junio.

• Hasta el viernes 26 de junio.

• En horario matutino de 8 a 12 horas.

• En horario vespertino de 16 a 19 horas.

La continuidad de las acciones durante toda la semana busca alcanzar una amplia cobertura territorial y reforzar el monitoreo en los sectores definidos para esta etapa del operativo.

Los barrios incluidos en el cronograma

La planificación difundida por las autoridades sanitarias contempla intervenciones en varios barrios de la Capital. Las tareas de control focal se llevarán adelante en:

• Loteo Sindicato Vialidad.

• Asentamiento Antinaco.

• Altos de Choya.

• Parque América.

• Villa Cubas.

• Terebintos Norte etapa C.

• 130 Viviendas Norte.

• 100 Viviendas.

• 50 Viviendas Norte.

• 60 Viviendas Norte.

En cada uno de estos sectores, los agentes realizarán las actividades previstas dentro del programa de prevención que busca disminuir la presencia del mosquito vector.

El trabajo coordinado entre Provincia y Municipio

La ejecución del operativo estará a cargo de equipos especializados que integran la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, organismo dependiente del Ministerio de Salud provincial.

A estas tareas se sumarán agentes de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa y ampliar el alcance de las intervenciones. La coordinación entre ambas instituciones constituye uno de los ejes centrales del cronograma anunciado para esta semana, con el propósito de optimizar los recursos humanos destinados a la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores.

La importancia de la colaboración vecinal

Las autoridades sanitarias remarcaron que la participación de los vecinos resulta fundamental para garantizar la efectividad de las acciones programadas. Por ese motivo, solicitaron expresamente la colaboración de los residentes de los barrios incluidos en el cronograma para facilitar el trabajo de los equipos técnicos.

En particular, se pidió a la comunidad:

• Permitir el ingreso de los agentes a los domicilios.

• Verificar que el personal se encuentre debidamente identificado.

• Colaborar con las tareas de inspección y control.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el acceso a los hogares resulta clave para llevar adelante una evaluación adecuada de los espacios que podrían favorecer la presencia del mosquito transmisor.

Prevención permanente

La continuidad de estos controles focales refleja la estrategia preventiva que el Ministerio de Salud mantiene para reducir la presencia del Aedes aegypti, mosquito que actúa como vector de enfermedades de relevancia sanitaria.

En esta nueva etapa, los operativos volverán a desplegarse en distintos sectores de la Capital mediante un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, con recorridos programados durante la mañana y la tarde.

De esta manera, entre el 22 y el 26 de junio, los equipos sanitarios desarrollarán tareas de control focal en diez barrios capitalinos, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y sostener la vigilancia frente al dengue, el zika y la chikungunya, enfermedades cuya transmisión está asociada a la presencia del mosquito Aedes aegypti.