La ciudad más antigua de Catamarca celebró a lo grande su 468° aniversario

La histórica localidad de Londres, ubicada en el departamento Belén, ha conmemorado un nuevo hito en su extensa trayectoria cronológica al celebrar el 468° aniversario de su fundación. Esta fecha de profunda significación histórica coincidió, como dicta la tradición regional, con la festividad de su Santo Patrono, San Juan Bautista. La jornada estuvo enteramente marcada por la expresión de la fe, las manifestaciones de la tradición, la inauguración de diversas obras públicas y la formulación de anuncios de infraestructura clave destinados a transformar el oeste provincial.

La relevancia de esta localidad dentro del territorio nacional es sumamente significativa:

Antigüedad provincial: Es considerada formalmente como la ciudad más antigua de Catamarca.

Precedencia nacional: Se posiciona oficialmente como la segunda ciudad más antigua de la Argentina, siendo precedida únicamente por Santiago del Estero.

Fecha de fundación: Su origen institucional se remonta formalmente al 24 de junio de 1558.

Confluencia de autoridades en los actos oficiales

Los festejos de esta jornada conmemorativa contaron con una destacada comitiva de autoridades. La presencia central del gobernador Raúl Jalil dio el respaldo institucional definitivo a la fecha, encontrándose acompañado de manera directa por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente local de Londres, Roberto Rodríguez.

El despliegue de funcionarios del gabinete provincial y de líderes municipales subrayó la relevancia del acontecimiento:

Verónica Soria: Ministra de Educación y Trabajo.

Gonzalo Mascheroni: Ministro de Desarrollo Social.

Soledad Blas: Senadora departamental.

Mario Cusipuma: Intendente de Antofagasta de la Sierra.

Raúl Úsqueda: Intendente de Fiambalá.

A este grupo se sumaron de igual manera diversas autoridades provinciales y municipales que presenciaron las alocuciones y los compromisos asumidos para el beneficio de la comunidad local y regional.

Articulación política y anuncios de infraestructura vial

Durante su discurso oficial, el mandatario provincial Raúl Jalil ratificó de forma explícita su compromiso con el desarrollo del interior de la provincia. El Gobernador hizo hincapié en la necesidad imperiosa de implementar un esquema de trabajo articulado junto a todos los intendentes, remarcando que esta labor debe sostenerse de forma independiente de las diferencias políticas existentes. En sus propias palabras, Jalil expresó de forma textual: "Siempre he tomado la decisión de trabajar con todos los intendentes, independientemente del partido político al que pertenezcan. Lo importante es seguir gestionando y dando respuestas a la gente".

En el marco de esta misma alocución, el Gobernador realizó un anuncio de alto impacto para la conectividad de la región oeste. Confirmó de manera formal que próximamente darán inicio los trabajos correspondientes al asfaltado de la Cuesta de Zapata. Esta intervención vial representa una obra largamente esperada por todos los habitantes de las localidades de Londres y Tinogasta. Para fundamentar la viabilidad y dirección de este tipo de proyectos, el mandatario provincial sostuvo con firmeza: "Hay que escuchar a los intendentes, a los legisladores y a los vecinos para avanzar de manera coordinada en las soluciones que cada comunidad necesita".

Visión estratégica y el corredor turístico del oeste

Por su parte, el intendente de la localidad anfitriona, Roberto Rodríguez, valoró públicamente el acompañamiento permanente brindado por el Gobierno provincial. Durante su intervención, remarcó con énfasis la importancia del trabajo conjunto como la vía idónea para concretar mejoras reales para la comunidad de Londres. El jefe comunal manifestó su gratitud señalando textualmente: "Siempre tienen una solución para brindarnos aquí en Londres y eso es algo que agradecemos profundamente".

Asimismo, Rodríguez dedicó un espacio relevante de su discurso a destacar el alto potencial turístico que posee la región del oeste catamarqueño. Desde su perspectiva técnica y política, el intendente consideró que la localidad de Londres forma una parte fundamental y constitutiva de un corredor estratégico integrado de manera conjunta por las siguientes localidades de la provincia:

Fiambalá

Tinogasta

Belén

Antofagasta de la Sierra

Desfile cívico, infraestructura y celebración popular

Las actividades oficiales programadas para la celebración comenzaron formalmente durante las primeras horas de la mañana. El inicio de la jornada estuvo centrado en la inauguración y puesta en valor de distintas obras que fueron ejecutadas de manera conjunta por el Gobierno provincial y el municipio local. Estas intervenciones se desarrollaron rigurosamente en el marco de un plan de mejoras integrales destinado a fortalecer de manera directa la infraestructura local.

Al concluir las actividades de inauguración, la agenda pública dio paso al desarrollo del acto protocolar y al subsiguiente tradicional desfile cívico-institucional. Este despliegue de civismo y pertenencia comunitaria contó con una participación diversa e inclusiva de los distintos sectores de la sociedad, integrando de manera ordenada a:

Establecimientos educativos de la zona.

Agrupaciones gauchas de la región.

Fuerzas de seguridad civiles y provinciales.

Instituciones intermedias del departamento.

Vecinos en general de la localidad.

Para finalizar la jornada festiva, la celebración culminó con la realización de espectáculos artísticos y el tradicional sorteo del denominado Bono Aniversario. Este evento final de carácter masivo logró reunir de forma exitosa a toda la comunidad en un espacio común, reafirmando de forma contundente el profundo valor histórico, cultural y religioso de Londres, consolidada indiscutiblemente como una de las localidades más emblemáticas de la geografía de Catamarca.