Rige Alerta Naranja por viento en seis departamentos de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Naranja por viento de distinta intensidad para este domingo en distintos sectores de Catamarca. El fenómeno alcanzará en especìfico a seis departamentos de la provincia y estará acompañado por condiciones que podrían generar una importante reducción de la visibilidad, además de nevadas y viento blanco en las zonas más elevadas de la cordillera.

La advertencia meteorológica rige para los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevé la presencia de vientos de fuerte intensidad a lo largo de la jornada.

De acuerdo con la información difundida, las áreas involucradas en este fenómeno meteorológico serán afectadas por vientos con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar registros aún más intensos y superar los 130 kilómetros por hora.

La magnitud prevista para el fenómeno llevó a la emisión de la Alerta Naranja, que abarca una amplia zona del territorio catamarqueño y pone el foco en las condiciones que pueden presentarse especialmente en los sectores más expuestos a la acción del viento.

Reducción de la visibilidad

Entre las consecuencias asociadas a este fenómeno se encuentra la posibilidad de una importante reducción de la visibilidad. Esta situación puede verse agravada en los sectores donde las condiciones del viento tengan una mayor intensidad.

El fenómeno también contempla la presencia de nevadas y viento blanco en las zonas más altas de cordillera. Estas condiciones forman parte del escenario previsto para las áreas de mayor altitud alcanzadas por la alerta meteorológica.

La combinación de viento intenso, ráfagas de elevada velocidad y fenómenos asociados en las zonas cordilleranas configura una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en los departamentos involucrados.

El impacto del zonda

Los fuertes vientos que vienen azotando el departamento Tinogasta en las últimas semanas han causado estragos en diversos edificios. Por caso, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, considerada la más antigua de Catamarca. El templo construido en el año 1712 en la localidad tinogasteña de Anillaco ya fue evaluado en los daños y se prevé el inmediato inicio de las obras para dejarla nuevamente en condiciones.

A esto se suma la caída de torres de alta tensión, lo que provocó graves daños en un establecimiento educativo. En este contexto, la Escuela Secundaria N°25 del Anexo ubicado en el paraje Punta del Agua sufrió la voladura de los techos.





