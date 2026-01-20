La Cuesta El Portezuelo permanece transitable con precaución tras derrumbes

La Cuesta El Portezuelo, uno de los corredores viales más transitados y emblemáticos de Catamarca, se encuentra habilitada al tránsito, aunque bajo estrictas condiciones de precaución, luego de los derrumbes registrados durante la noche del lunes. Así lo informó Vialidad Provincial, organismo que además señaló que personal permanece trabajando en el lugar con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y normalizar completamente la circulación.

Los desprendimientos de rocas y material de arrastre se produjeron como consecuencia de las condiciones climáticas registradas en las últimas horas, que incluyeron precipitaciones y elevada humedad en la zona serrana. Estos factores suelen generar inestabilidad en los taludes, especialmente en sectores de montaña como El Portezuelo, donde el terreno presenta pendientes pronunciadas y formaciones rocosas expuestas.

Ante esta situación, equipos técnicos de Vialidad Provincial se desplegaron de manera inmediata en el área afectada para llevar adelante tareas de despeje de la calzada, remoción de piedras y tierra acumulada, y aseguramiento de los sectores comprometidos. Los trabajos incluyen el uso de maquinaria pesada y herramientas especializadas, además de controles permanentes para evaluar el comportamiento del terreno y prevenir nuevos desprendimientos.

Desde el organismo provincial señalaron que, si bien la ruta se encuentra transitable, es fundamental que los conductores circulen con extrema precaución, reduzcan la velocidad y respeten la señalización preventiva dispuesta en el lugar. Asimismo, se solicitó acatar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando sobre la calzada, ya que su presencia puede implicar reducciones de carril o detenciones momentáneas del tránsito.