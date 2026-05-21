La cumbia romática llega a El Patio del Poncho con18 Kilates

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continuará ampliando su programación artística con una propuesta dedicada a la cumbia romántica y a uno de los grupos más reconocidos de la música tropical argentina. El jueves 23 de julio, la banda 18 Kilates se presentará en El Patio del Poncho, sumándose a la agenda de espectáculos gratuitos que forman parte de la fiesta mayor de los catamarqueños.

La presentación promete una jornada atravesada por clásicos de la cumbia romántica que durante años acompañaron fiestas, bailes y escenarios en distintos puntos del país. La llegada de 18 Kilates al Poncho representa además la incorporación de una propuesta vinculada a uno de los géneros musicales más populares y convocantes de la escena argentina.

El Patio volverá así a consolidarse como un espacio destinado a reunir públicos diversos y géneros musicales distintos, ofreciendo espectáculos gratuitos en el marco de una de las celebraciones culturales más importantes de Catamarca.

Una banda emblemática de la movida tropical

18 Kilates fue formada en 2006 y desde entonces logró posicionarse como uno de los grupos más populares de la movida tropical argentina.

A lo largo de los años, la banda construyó una identidad musical que fue incorporando nuevos sonidos y matices sin abandonar la esencia de la cumbia romántica que caracterizó sus inicios.

Ese proceso permitió consolidar un estilo donde convergen:

La cumbia tradicional .

. Elementos pop .

. Letras románticas .

. Canciones orientadas al baile y al público popular.

Con el paso del tiempo, el grupo logró sostener presencia en escenarios de distintas provincias argentinas y también en países de Latinoamérica, manteniendo vigencia dentro de la música tropical.

La propuesta artística de 18 Kilates se consolidó especialmente a partir de un repertorio de canciones que alcanzó una fuerte identificación con el público y que continúa formando parte de fiestas y pistas de baile.

Los clásicos que marcaron una etapa de la cumbia

Entre las canciones más reconocidas de la banda aparecen títulos que se transformaron en clásicos de la cumbia romántica argentina.

Temas como "Deja de llorar", "No puedo sacarte" y "Ojitos café" siguen siendo parte del repertorio habitual del grupo y mantienen una fuerte presencia en distintos espacios vinculados a la música tropical.

Esas canciones fueron fundamentales para posicionar a 18 Kilates dentro de la escena popular y para construir una identidad reconocible por distintas generaciones de oyentes. La combinación entre melodías románticas, ritmos bailables y una impronta pop permitió que la banda alcanzara una amplia difusión dentro de la movida tropical argentina.

Maximiliano Appap y la continuidad del grupo

Actualmente, 18 Kilates continúa su recorrido artístico con Maximiliano Appap al frente de la voz principal. Bajo esa formación, la banda mantiene actividad constante en escenarios de Argentina y Latinoamérica, reafirmando su presencia dentro del circuito de la música tropical y sosteniendo el vínculo con el público que acompaña al grupo desde sus comienzos.

La presentación en El Patio del Poncho formará parte de esa gira permanente que el conjunto desarrolla en distintas ciudades y festivales. La continuidad del proyecto musical permitió además mantener vigente una propuesta que logró adaptarse a los cambios dentro de la escena tropical, incorporando nuevos sonidos sin perder el perfil romántico que identifica a la banda.