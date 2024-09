La desesperante batalla entre una joven y un insecto que se volvió viral

En las últimas horas se viralizó el video de una desesperante batalla contra un insecto. La protagonista del clip es Elena, una joven española que compartió en TikTok su odisea al intentar deshacerse de la cucaracha que irrumpió en su habitación.

Con temor pero decidida a exterminarla, la joven empezó a arrojar desde lejos un insecticida sobre la cucaracha. Sin embargo el insecto comenzó a volar para defenderse y desapareció de la vista de Elena. “¿Dónde está?'”, preguntó la española con desesperación.

Al instante descubrió que la cucaracha estaba sobre su espalda y entró en pánico. La joven salió corriendo al pasillo y se quitó la ropa para asegurarse de no tener al insecto encima. “Aquí me dan siete infartos y me quito toda la ropa en el pasillo porque pensaba que la llevaba encima”, escribió @elenagonzalezz en el clip.

La secuencia obtuvo más de 2,7 millones de reproducciones, 230.000 likes y todo tipo de comentarios, desde consejos para matar cucarachas hasta mensajes empatizando con el drama de la joven.

"Lo mejor es rociarles alcohol. Se quedan tiesas en un momento". "Nunca lo he pasado tan mal con un video" y "La reacción me parece suave, yo habría saltado por la ventana, literal", fueron algunas de las opiniones.