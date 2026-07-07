La Fiesta del Poncho tendrá demostraciones en vivo de artesanías y orfebrería

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará en el Predio Ferial Catamarca del 17 al 26 de julio, volverá a poner en primer plano a los oficios tradicionales con una programación especialmente dedicada a las artesanías y la orfebrería. Durante las diez jornadas de la fiesta, visitantes y turistas tendrán la posibilidad de observar en tiempo real el trabajo de maestros artesanos y docentes de la Escuela Pública de Orfebrería y de la Escuela Provincial de Artesanías, quienes compartirán sus conocimientos mediante demostraciones abiertas al público.

La propuesta busca acercar a la comunidad a las técnicas, los procesos creativos y los saberes que caracterizan a la producción artesanal catamarqueña, permitiendo descubrir cómo se elaboran las distintas piezas y conocer de primera mano el trabajo de quienes mantienen vigentes estos oficios a través de la enseñanza y la producción.

Dos espacios para descubrir el patrimonio artesanal

Las actividades se desarrollarán en dos sectores especialmente preparados dentro del Predio Ferial. Por un lado, el stand de la Escuela Provincial de Artesanías, ubicado en el Pabellón Peregrina Zárate, será escenario de demostraciones vinculadas con diferentes disciplinas artesanales tradicionales.

En paralelo, el stand de la Escuela Pública de Orfebrería, emplazado en el Pabellón Aldacira Flores, concentrará las actividades relacionadas con la platería, la joyería, la lapidación y otras técnicas propias del oficio orfebre.

Estos espacios permitirán que el público no solo observe el desarrollo de cada trabajo, sino que también pueda dialogar con sus protagonistas, intercambiar experiencias y conocer las características de cada proceso creativo.

Las demostraciones constituyen una oportunidad para acercarse al patrimonio artesanal de Catamarca y valorar el trabajo de quienes preservan estos conocimientos mediante la formación de nuevos artesanos y la producción de piezas que representan la identidad cultural de la provincia.

La Escuela Provincial de Artesanías

El cronograma previsto para el Pabellón Peregrina Zárate reúne una amplia variedad de disciplinas que reflejan la diversidad de los oficios tradicionales. Las actividades programadas son las siguientes:

Viernes 17 de julio | 17 a 19 horas Marroquinería. Maestro artesano: Omar Sosa Salín .

Sábado 18 de julio | 17 a 19 horas Cerámica Prehispánica. Maestra artesana: Mariela Olmedo .

Domingo 19 de julio | 17 a 19 horas Zapatería Artesanal. Maestro artesano: Carlos Gordillo .

Lunes 20 de julio | 17 a 19 horas Muebles Campesinos y Utilitarios. Maestro artesano: Gerardo Quijano .

Martes 21 de julio | 17 a 19 horas Cestería en Simbol. Maestro artesano: Solano Condorí .

Miércoles 22 de julio | 17 a 19 horas Bordado Criollo. Maestra artesana: Fabiana Silva .

Jueves 23 de julio | 17 a 19 horas Cerámica Prehispánica. Demostración a cargo de María Pérez , con el acompañamiento de Romina Campos .

Viernes 24 de julio | 17 a 19 horas Indumentaria Artesanal. Maestra artesana: Susana Blanco Viera .

Sábado 25 de julio 16 a 18 horas: Luthería, a cargo de Pablo Rodríguez . 18:30 a 20:30 horas: Forja, a cargo de Gustavo Barrionuevo .

Domingo 26 de julio 16 a 18 horas: Curtiembre Orgánica, a cargo de Gabriel Varrone . 18:30 a 20:30 horas: Marroquinería, a cargo de Cecilia Cusillo .



Cada una de estas propuestas permitirá apreciar paso a paso la elaboración de las piezas, poniendo en valor técnicas que forman parte de la tradición artesanal catamarqueña.

La orfebrería también tendrá su espacio destacado

El Pabellón Aldacira Flores será el punto de encuentro para quienes deseen conocer el trabajo desarrollado por la Escuela Pública de Orfebrería, institución que presentará demostraciones sobre distintas especialidades vinculadas al oficio.

El programa previsto incluye: