Catamarca: los colectivos deberán funcionar con normalidad durante el partido de Argentina

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, emitió una comunicación dirigida a la comunidad con el objetivo de informar que no ha autorizado la suspensión de ningún servicio de transporte público de pasajeros para el día martes 7 de julio.

La aclaración oficial surge en el marco del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, programado para las 13 horas, circunstancia respecto de la cual la autoridad competente precisó que no existe ninguna autorización para modificar o interrumpir la prestación habitual del servicio de transporte público de pasajeros.

De esta manera, la Secretaría de Transporte estableció de forma expresa cuál es la situación respecto del funcionamiento de los servicios durante esa jornada, comunicando que la prestación deberá desarrollarse con total normalidad.

Garantía de la prestación del servicio

Como consecuencia de esta decisión, la Secretaría de Transporte indicó que las empresas prestatarias deberán garantizar la normal prestación de los servicios.

La disposición implica que los usuarios deberán contar con el funcionamiento habitual del transporte público de pasajeros, sin interrupciones autorizadas por la autoridad competente y bajo las condiciones regulares de operación.

En ese sentido, el organismo remarcó que las empresas deberán asegurar el cumplimiento de las condiciones habituales de prestación para responder a las necesidades de traslado de la comunidad.

Horarios y recorridos habituales

La comunicación oficial también establece que las empresas prestatarias deberán respetar los horarios y recorridos habituales, manteniendo el esquema regular de funcionamiento del transporte público de pasajeros.

Entre los aspectos señalados por la Secretaría de Transporte se destacan:

No existe autorización para suspender ningún servicio de transporte público de pasajeros el martes 7 de julio.

el martes 7 de julio. La medida comprende los servicios que pudieran verse afectados con motivo del partido entre la Selección Argentina y Egipto , previsto para las 13 horas .

y , previsto para las . Las empresas prestatarias deberán garantizar la normal prestación de los servicios.

Deberán respetarse los horarios habituales de funcionamiento.

de funcionamiento. Deberán mantenerse los recorridos habituales .

. El objetivo es asegurar el traslado de los usuarios.

Un mensaje dirigido a la comunidad

A través de este comunicado, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, transmitió un mensaje claro a la comunidad respecto del funcionamiento del transporte público durante la jornada del martes 7 de julio.

La información oficial establece que no existe autorización para suspender servicios y que, en consecuencia, las empresas prestatarias tienen la obligación de garantizar la prestación normal, respetando tanto los horarios como los recorridos habituales.

De este modo, el organismo reafirma que el servicio de transporte público de pasajeros deberá desarrollarse conforme a su esquema regular de funcionamiento, con el propósito de asegurar el traslado de los usuarios, aun cuando durante esa jornada se dispute el partido entre la Selección Argentina y Egipto, previsto para las 13 horas.